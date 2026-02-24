Yeniçağ Gazetesi
24 Şubat 2026 Salı
Survivor’da nefesler tutuldu: Seren Ay her şeyi ifşa etti

23 Şubat 2026 tarihli Survivor bölümünde haftanın açılış dokunulmazlık mücadelesini kazanan taraf ile eleme adayı belli oldu. Acun’dan her gece soru-cevap müjdesi geldi. Soru-cevap bölümünde konuşan Seren Ay, merak edilen her şeyi ifşa etti.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Ada konseyindeki oylamanın ardından programın ilk potaya giren yarışmacısı belli oldu.

TV8’de yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’nın en son yayınına takımlar parkurda kıyasıya yarıştı.

Nefes kesen çekişmenin kazananı belli olunca yenilen ekip konsey için bir araya geldi ve haftanın ilk adayını belirledi.

Akşamın öne çıkan anlarından biri de uzun süredir sahalardan uzak kalan Barış Murat Yağcı’nın adaya geri katılmasıydı.

Acun Ilıcalı’nın konsey açıklamasında her gece bir yarışmacı ile soru-cevap formatı uygulanacak.

Soru-cevap bölümünde konuşan Seren Ay "Maalesef Nagihan'ı diskalifiye ettiremedim" dedi.

Eren, Deniz ve Sercan olayları hakkında konuşması gündem oldu.

23 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

23 Şubat yayınında haftanın ilk dokunulmazlık parkurunu Ünlüler takımı kazandı.

Kuvvet, koordinasyon ve isabet gerektiren etapta kırmızı takım baştan itibaren liderliği ele geçirdi ve üstünlüğünü koruyarak dokunulmazlığı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2026’da haftanın açılış eleme adayı Gönüllüler’den Beyza olarak açıklandı.

Parkuru kaybeden mavi takımın konseyinde en çok oyu alan isim Beyza oldu ve eleme tehlikesine giren ilk yarışmacı netlik kazandı.

