İstanbul’da amatör kümede oynanan karşılaşma, sıra dışı bir olayla gündeme geldi. Kalecinin yaptığı degaj sonrası top havadaki bir martıya çarptı.
Futbolda sahalarında bir ilk: Kaleci martıyı vurdu
İstanbul’da bir amatör lig maçında kalecinin degajı havadaki martıya çarptı. Yere düşen martıya bir futbolcu kalp masajı yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada gündem oldu.Derleyen: Furkan Çelik
Havalanan topun isabet etmesiyle martı aniden yere düştü. Tribünlerde ve saha içinde büyük şaşkınlık yaşandı.
Çarpmanın ardından martı bir süre hareketsiz kaldı. Oyuncular ve hakem oyunu durdurarak martının etrafında toplandı.
Sahadaki bir futbolcu vakit kaybetmeden martıya müdahale etti. Kuşu kontrol ederek önce hayati tepki olup olmadığına baktı
Futbolcu, martıya kalp masajı yaparak müdahalede bulundu. O anlar tribünlerden ve saha kenarından dikkatle izlendi.
Müdahale sırasında tribünlerde sessizlik hakim oldu. Martının tepki vermesiyle birlikte alkış sesleri yükseldi.
Yapılan müdahalenin ardından martı hareket etmeye başladı. Futbolcu saha kenarındaki görevliye yaralı martıyı teslim ederek oyun alanına döndü. Martının durumuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak geniş yankı uyandırdı.