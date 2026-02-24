Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Futbolda sahalarında bir ilk: Kaleci martıyı vurdu

Futbolda sahalarında bir ilk: Kaleci martıyı vurdu

İstanbul’da bir amatör lig maçında kalecinin degajı havadaki martıya çarptı. Yere düşen martıya bir futbolcu kalp masajı yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada gündem oldu.

Furkan Çelik
Futbolda sahalarında bir ilk: Kaleci martıyı vurdu - Resim: 1

İstanbul’da amatör kümede oynanan karşılaşma, sıra dışı bir olayla gündeme geldi. Kalecinin yaptığı degaj sonrası top havadaki bir martıya çarptı.

Futbolda sahalarında bir ilk: Kaleci martıyı vurdu - Resim: 2

Havalanan topun isabet etmesiyle martı aniden yere düştü. Tribünlerde ve saha içinde büyük şaşkınlık yaşandı.

Futbolda sahalarında bir ilk: Kaleci martıyı vurdu - Resim: 3

Çarpmanın ardından martı bir süre hareketsiz kaldı. Oyuncular ve hakem oyunu durdurarak martının etrafında toplandı.

Futbolda sahalarında bir ilk: Kaleci martıyı vurdu - Resim: 4

Sahadaki bir futbolcu vakit kaybetmeden martıya müdahale etti. Kuşu kontrol ederek önce hayati tepki olup olmadığına baktı

Futbolda sahalarında bir ilk: Kaleci martıyı vurdu - Resim: 5

Futbolcu, martıya kalp masajı yaparak müdahalede bulundu. O anlar tribünlerden ve saha kenarından dikkatle izlendi.

Futbolda sahalarında bir ilk: Kaleci martıyı vurdu - Resim: 6

Müdahale sırasında tribünlerde sessizlik hakim oldu. Martının tepki vermesiyle birlikte alkış sesleri yükseldi.

Futbolda sahalarında bir ilk: Kaleci martıyı vurdu - Resim: 7

Yapılan müdahalenin ardından martı hareket etmeye başladı. Futbolcu saha kenarındaki görevliye yaralı martıyı teslim ederek oyun alanına döndü. Martının durumuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Futbolda sahalarında bir ilk: Kaleci martıyı vurdu - Resim: 8

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak geniş yankı uyandırdı.

