24 Şubat 2026 Salı
Anasayfa Spor Yapay zeka açıkladı: Süper Lig şampiyonu ve puan durumu

Yapay zeka açıkladı: Süper Lig şampiyonu ve puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta sona erdi. Zirve yarışı tam gaz devam ediyor. Yapay zeka, Süper Lig'deki şampiyonu ve puan durumunu tahmin etti. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu
Yapay zeka açıkladı: Süper Lig şampiyonu ve puan durumu - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’de 23. hafta sona erdi. Zirve mücadelesinde Galatasaray, Konyaspor’a 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe ise fırsatı değerlendiremedi ve Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Yapay zeka açıkladı: Süper Lig şampiyonu ve puan durumu - Resim: 2

Yapay zekaya sezon sonu şampiyonu ve puan durumunu sorduk. İşte oluşan tablo...

Yapay zeka açıkladı: Süper Lig şampiyonu ve puan durumu - Resim: 3

18- Fatih Karagümrük | 24 puan

Yapay zeka açıkladı: Süper Lig şampiyonu ve puan durumu - Resim: 4

17- Eyüpspor | 31 puan

Yapay zeka açıkladı: Süper Lig şampiyonu ve puan durumu - Resim: 5

16- Kasımpaşa | 31 puan

Yapay zeka açıkladı: Süper Lig şampiyonu ve puan durumu - Resim: 6

15- Kayserispor | 32 puan

Yapay zeka açıkladı: Süper Lig şampiyonu ve puan durumu - Resim: 7

14- Antalyaspor | 33 puan

Yapay zeka açıkladı: Süper Lig şampiyonu ve puan durumu - Resim: 8

13- Gençlerbirliği | 35 puan

Yapay zeka açıkladı: Süper Lig şampiyonu ve puan durumu - Resim: 9

12- Konyaspor | 36 puan

Yapay zeka açıkladı: Süper Lig şampiyonu ve puan durumu - Resim: 10

11- Çaykur Rizespor | 38 puan

Yapay zeka açıkladı: Süper Lig şampiyonu ve puan durumu - Resim: 11

10- Gaziantep FK | 40 puan

Yapay zeka açıkladı: Süper Lig şampiyonu ve puan durumu - Resim: 12

9- Alanyaspor| 41 puan

Yapay zeka açıkladı: Süper Lig şampiyonu ve puan durumu - Resim: 13

8- Kocaelispor | 44 puan

Yapay zeka açıkladı: Süper Lig şampiyonu ve puan durumu - Resim: 14

7- Samsunspor | 45 puan

Yapay zeka açıkladı: Süper Lig şampiyonu ve puan durumu - Resim: 15

6- Başakşehir | 54 puan

Yapay zeka açıkladı: Süper Lig şampiyonu ve puan durumu - Resim: 16

5- Göztepe | 57 puan

Yapay zeka açıkladı: Süper Lig şampiyonu ve puan durumu - Resim: 17

4- Beşiktaş | 62 puan

Yapay zeka açıkladı: Süper Lig şampiyonu ve puan durumu - Resim: 18

3- Trabzonspor | 67 puan

Yapay zeka açıkladı: Süper Lig şampiyonu ve puan durumu - Resim: 19

2- Fenerbahçe | 81 puan

Yapay zeka açıkladı: Süper Lig şampiyonu ve puan durumu - Resim: 20


1- Galatasaray | 81 puan

Kaynak: Spor Servisi
