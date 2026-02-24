Trendyol Süper Lig’de 23. hafta sona erdi. Zirve mücadelesinde Galatasaray, Konyaspor’a 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe ise fırsatı değerlendiremedi ve Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Yapay zeka açıkladı: Süper Lig şampiyonu ve puan durumu
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta sona erdi. Zirve yarışı tam gaz devam ediyor. Yapay zeka, Süper Lig'deki şampiyonu ve puan durumunu tahmin etti. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Yapay zekaya sezon sonu şampiyonu ve puan durumunu sorduk. İşte oluşan tablo...
18- Fatih Karagümrük | 24 puan
17- Eyüpspor | 31 puan
16- Kasımpaşa | 31 puan
15- Kayserispor | 32 puan
14- Antalyaspor | 33 puan
13- Gençlerbirliği | 35 puan
12- Konyaspor | 36 puan
11- Çaykur Rizespor | 38 puan
10- Gaziantep FK | 40 puan
9- Alanyaspor| 41 puan
8- Kocaelispor | 44 puan
7- Samsunspor | 45 puan
6- Başakşehir | 54 puan
5- Göztepe | 57 puan
4- Beşiktaş | 62 puan
3- Trabzonspor | 67 puan
2- Fenerbahçe | 81 puan
1- Galatasaray | 81 puan
