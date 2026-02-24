Açlık sınırının 30 bin TL’yi aştığı ortamda en düşük emekli aylığı 20 bin TL olarak belirlenmesi büyük tepkilere neden olmuştu. Emeklilerin geçim sıkıntısını derinden yaşandığı ortamda maaş derde derman olmuyor.
Emekli maaşlarında her şey değişiyor: Tarih kulislerden sızdı
Ankara kulisleri hareketlendi: Açlık sınırının altında kalan emekli maaşları için iktidar kanadında 'erken seçim' hesapları yapılmaya başlandı. AK Parti içinde 'oy kaybı' endişesi yükselirken, en düşük emekli aylığı, seyyanen zam ve ikramiyeler için telaffuz edilen o kritik tarih sızdı.Süleyman Çay
Vatandaşların, emekli maaşlarına zam yapılması talebiyle TBMM Dilekçe Komisyonu’na dilekçe verdi. Komisyonun başkanlık divanı dilekçeler için bir araya gelmiş, tepkilere AKP’li Başkan Ahmet Salih Dal’dan “Bu bir hesap kitap işi. Ekonomistlerimiz çalışıyor, cumhurbaşkanımız da zaman zaman dile getiriyor. Ülkenin ekonomisi düzeldikçe inşallah emeklilerimizin ve çalışanlarımızın hakları fazlasıyla verilecektir” demişti.
Emeklilerin talebi bile AKP kanadında rahatsızlıklara neden oluyor. Öyle ki bazı AKP’liler emeklilerin maaşının çok düşük kalmasından ve emeklilerin tepkilerine yanıt verememekten dert yanıyor.
İktidar içerisinde emekli vatandaşın büyük bir oy potansiyelinde olduğu belirterek, kayıpların seçimde büyük etkisi olacağını da belirtiyor. Bu noktada emeklinin gücü AKP cephesinde de konuşuluyor.
Ankara kulislerinde ise son günlerde 1 yıl veya 3-4 ay erken seçim düşünülüyor. Bu noktada erken seçimin 2027 yılında olması bekleniyor.
Yeniçağ’ın elde ettiği kulis bilgisine göre; En düşük emekli aylığının yeniden artırılması, maaşlara seyyanen artış yapılması, refah payı benzeri ek düzenleme, bayram ikramiyelerinde artış gibi faktörlerin gündemde olduğu konuşuluyor.
Ancak net tarih olarak 2027 yılının ilkbaharında veyahut sonbaharında müjde olarak seçim öncesi duyurulması planlanıyor. Maaşlar için iyileştirmenin ekonomi yönetimini çok etkilemeyecek düzeyde olacağı da iddia ediliyor.
İktidarın son olarak seçimlerde atacağı adımın emekli maaşların değiştirilmesi olduğu öngörülüyor.