Dün 72,05 dolara kadar tırmanan Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,26 dolardan kapattı.Bugün saat 09.31 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,32’lik artışla 71,49 dolara yükseldi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,64 dolardan işlem gördü.Yaklaşık yedi ayın zirvesini dün gören Brent petrol, yeni günde de 70 dolar seviyesinin üzerinde seyretmeyi sürdürüyor. Fiyatlardaki bu sınırlı yükselişte Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler, ABD-İran nükleer müzakerelerine ilişkin temkinli iyimserlik ve ABD’nin ticaret politikalarındaki belirsizlikler belirleyici rol oynadı.

Umman arabuluculuğunda yürütülen ABD-İran nükleer görüşmelerinin üçüncü turu, 26 Şubat’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşecek. Piyasalar, iki ülke arasındaki tansiyonun ani bir şekilde tırmanabileceği endişesini taşımaya devam ediyor.ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran anlaşma yapmazsa bunun ülke için "çok kötü bir gün" olacağını ifade etti. Associated Press’e konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, artan gerilim nedeniyle "gerekli olmayan diplomatların ve aile üyelerinin" Lübnan’dan tahliye edilmesinin talep edildiğini açıkladı.İran ise nükleer silah geliştirme peşinde olmadığını bir kez daha vurguladı.

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’ndeki Silahsızlanma Konferansı’nda konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkenin nükleer programının askeri amaç taşıdığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.Öte yandan Trump, dün Truth Social hesabından ticaret ortaklarına yönelik yeni tarife tehdidinde bulundu ve ABD Yüksek Mahkemesi’nin tarifelerle ilgili kararı sonrası "oyun oynamak" isteyen ülkelerin çok daha yüksek gümrük vergileriyle karşılaşabileceğini belirtti.ABD Yüksek Mahkemesi 20 Şubat’ta, Trump’ın tarifeleri dayandırdığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nın başkana bu yetkiyi vermediğine hükmetmişti. Trump aynı gün 1974 Ticaret Yasası’nın 122. maddesine dayanarak tüm ülkelere yüzde 10’luk küresel gümrük vergisi getiren kararı imzalamış, 21 Şubat’ta ise bunu yüzde 15’e yükselteceğini duyurmuştu.

Uzmanlar, bu tarife gelişmelerinin küresel büyüme beklentilerindeki belirsizliği derinleştirdiğini ve bunun petrol talebine yönelik kaygıları artırdığını ifade ediyor.Teknik açıdan Brent petrolde 72,40 dolar direnç, 65,50 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.