Cuma günü 13.934,06 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 158,11 puan ve yüzde 1,13 artışla 14.092,16 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 143,88 puan ve yüzde 1,03 yükselerek 14.077,93 seviyesine ulaştı.

Endeks, gün içinde en düşük 14.044,38, en yüksek 14.190,09 puanı test etti.Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,22, hizmetler endeksi yüzde 0,86, sanayi endeksi yüzde 1,41, mali endeks ise yüzde 1,82 yükseldi.Önceki kapanışa göre BIST 100 kapsamındaki hisselerden 83'ü değer kazanırken 16'sı geriledi, 1 tanesi ise yatay seyretti. En yüksek işlem hacmine ulaşan hisseler Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN, Akbank ve Astor Enerji oldu.

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 150 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda gösterge tahvil (14 Temmuz 2027 vadeli) bugün valörlü işlemlerinde saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 33,31, bileşik getirisi yüzde 36,08 oldu.Uluslararası piyasalarda saat 13.00 sıralarında euro/dolar paritesi 1,1800, sterlin/dolar paritesi 1,3510, dolar/yen paritesi 154,8 seviyesinde bulunuyor.İstanbul serbest piyasada dolar 43,8320 liradan, euro 51,7660 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 artışla 5 bin 150 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 düşüşle 71,1 dolardan işlem görüyor.