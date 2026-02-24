Dolunay Soysert ve iş insanı Aydın Erdem aşkı mahkemelik oldu: 50 milyonluk ihanet davası

Eşi Beyhan T.'yi oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı öne sürülen Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdem hakkında dilekçe sunuldu.
Dolunay Soysert ve iş insanı Aydın Erdem'in ilişkisi mahkemelik oldu. Eşi Beyhan T.'yi oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdem hakkında mahkemeye dilekçe sunuldu.
Mahkemeye sunulan dilekçede, Erdem'in evlilik birliği içerisinde sadakat yükümlülüğünü ihlal ederek Dolunay Soysert ile beraber yaşadığı, tatile gittiği ve yıllarca evin ve çocukların masrafını eşinin üzerine yıktığı kaydedildi.
Beyhan T.'nin avukatı Ahmet Cidecioğlu aracılığıyla sunduğu dilekçede, davalı Aydın Erdem ile davacı Beyhan T.'nin 2006 yılında evlendikleri ve 2 çocuklarının olduğu söylendi.
Evlilik süreci içerisinde Aydın Erdem'in eşi Beyhan T.'yi aldattığı da dilekçede aktarıldı, son aldatmanın oyuncu Dolunay Soysert ile gerçekleştiği öne sürüldü.
Dilekçede, "Güncel olarak davalı Dolunay Soysert isimli kadın ile kadına ait Arnavutköy'de bulunan evde beraber yaşamaktadır" denildi.
Aydın Erdem ile Dolunay Soysert'in hem aynı evde yaşadığı hem de yurt içi ve yurt dışında pek çok kez tatile gidip aynı otelde kaldığı vurgulandı. Evlilik birliği içerisinde sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı belirtildi.
Dilekçede, şunlar yer aldı:
"Davalı Aydın Erdem ailesine 4 ve 13 Ağustos tarihleri arasında tatilde olacağını belirtmiştir. Aile konutunun ve müşterek çocukların ihtiyaçlarının istenmesi üzerine Güney Fransa'dan elinde içki kadehi ile fotoğraf paylaşıp, ‘Para göndermeyeceğim, ben tatildeyim, konularını sen çöz' diyerek evin nafakasını ünlü sevgilisi ile harcayarak müvekkili engellemiştir"
HTS araştırması yapılması halinde Aydın Erdem ve Dolunay Soysert'in aynı yerde olduklarının ortaya çıkacağı da dilekçede belirtildi. Aydın Erdem'in evlilik birliği içerisinde sadakat yükümlülüğünü ihlal ederek Dolunay Soysert ile beraber yaşadığı, beraber tatile gittiği ve yıllarca evin ve müşterek çocuklarının masrafını eşi Beyhan T.'nin üzerine yıktığına da dilekçede ver yerildi.
Beyhan T.'nin çocuklarıyla beraber yaşayabilmesi için Beşiktaş'ta bulunan müşterek konutun dava süresince çocuklara ve kendisine tahsis edilmesi ve çocukların velayetinin anneye verilmesi dilekçede istendi. Aydın Erdem aleyhine Beyhan T.'nin yaşadığı manevi çöküntüler ve travmaların telafi edilmesi için 50 milyon TL maddi ve manevi tazminat ödenmesi de talep edildi.