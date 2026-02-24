Dolunay Soysert ve iş insanı Aydın Erdem aşkı mahkemelik oldu: 50 milyonluk ihanet davası

Beyhan T.'nin çocuklarıyla beraber yaşayabilmesi için Beşiktaş'ta bulunan müşterek konutun dava süresince çocuklara ve kendisine tahsis edilmesi ve çocukların velayetinin anneye verilmesi dilekçede istendi. Aydın Erdem aleyhine Beyhan T.'nin yaşadığı manevi çöküntüler ve travmaların telafi edilmesi için 50 milyon TL maddi ve manevi tazminat ödenmesi de talep edildi.