Orta Doğu’ya dair olumlu ve olumsuz gelişmeler küresel pay piyasalarında dalgalanmalara neden oluyor. ABD tarafının bölgedeki gerilimlerin azalabileceğine işaret eden iyimser açıklamalarına rağmen İran’ın aksi yönde beyanları, varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırıyor.ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta başında yaptığı açıklamada, İran’ın enerji altyapılarına yönelik saldırılara 5 gün ara verildiğini belirtmesinin ardından bölgeye binlerce askerin sevk edilmesi, kısa vadede olası bir kara harekâtı ihtimalini gündemde tutuyor.Bu gelişmelerle Asya borsaları satıcılı bir görünüm sergiliyor.

ÇİN’DEN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ



Orta Doğu’daki gelişmelerin yanı sıra Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan savaşta uluslararası toplumun tarafları diyaloğa ve barış görüşmelerine teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.Bakan Vang, dün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile yaptığı görüşmede, Orta Doğu’daki çatışmada doğruların ve yanlışların aşikar olduğunu, uluslararası toplumun objektif ve tarafsız bir tutum izlemesi gerektiğine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi onayı alınmadan girişilen askeri eylemlere, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılara karşı olduğunu belirten Vang, savaşın Körfez ülkelerine sıçramasını onaylamadığını kaydetti.Tarifeler konusu da bölgede gündem maddelerinden biri olurken, Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Meksika’nın tarife artışları dahil kısıtlayıcı tedbirlerinin Çin ürünlerini etkilediği ve rekabetçiliğe zarar verdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Bakanlık, bu kısıtlayıcı tedbirlere karşı ülke şirketlerinin çıkarlarını korumak üzere karşı tedbirleri uygulama yetkisine sahip olduğunu bildirdi.

Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın ertelenen Çin ziyaretini 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceğini açıkladı.Bu gelişmeler doğrultusunda Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 3,2 düşüşle 5.460 puandan, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 azalışla 53.489 puandan günü tamamladı.Şu sıralarda Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 değer kaybıyla 3.881 puandan, Hong Kong’da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,9 kayıpla 24.840 puandan işlem görüyor.Hindistan’da ise resmi tatil nedeniyle piyasalar kapalı.