Uluslararası vadeli piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 99,24 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Dün 98,42 dolara kadar tırmanan Brent petrolün varili, gün sonunu 97,26 dolarla kapatmıştı.

Bugün saat 09.23 itibarıyla kapanış verilerine göre yüzde 2 değer kazanan Brent petrol 99,24 dolara ulaştı. Aynı anlarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 92,40 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki bu tırmanışta, ABD ile İsrail’in İran operasyonlarına Tahran yönetiminin verdiği misilleme cevapları temel etken olmayı sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tarafından sunulan İranlıları mevcut rejime karşı sokağa davet etme teklifini reddettiği iddiaları ve Trump'ın savaşı bitirme arzusu fiyatları aşağı çekmeye çalışsa da İran cephesinden ABD ile hiçbir müzakere yapılmadığına dair gelen açıklamalar yükseliş trendinin sürmesini sağlıyor.

Trump, Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesinin yıllık bağış etkinliğinde gerçekleştirdiği konuşmada, İran'ın bir anlaşma zeminine yakın durduğunu fakat bunu kamuoyuna duyurmaktan imtina ettiğini savunarak, "Bunu söylemekten korkuyorlar. Çünkü, kendi halkları tarafından öldürüleceklerini düşünüyorlar. Ayrıca, bizim tarafımızdan öldürülmekten de korkuyorlar." ifadesini kullandı. Artan enerji ve akaryakıt maliyetlerine de temas eden Trump, yaşananların operasyonun "kısa vadeli" yansımaları olması sebebiyle kendisi adına bir önem arz etmediğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise İran devlet televizyonuna yaptığı gündem değerlendirmesinde, ABD'nin İsrail çıkarları uğruna bölgedeki ülkeleri feda ettiğini vurgulayarak, "Şu anki siyasetimiz ülkeyi savunmaya devam etmektir ve ABD ile müzakere yok." dedi.

Erakçi, diyalog iddialarına yönelik, "Mesajlar yoluyla bazı fikirler söz konusu oldu ve bunlar üst makamlara iletildi. Gerek görülmesi halinde pozisyon alınır ve bu üst düzey yetkililerce açıklanır." ifadelerini kullandı. Ateşkesin savaşı yineleyen bir kısırdöngü olduğunu dile getiren Erakçi, "Bazı ülkelerin dışişleri bakanları ve liderleri telefonla ateşkes için öneride bulundular, tavrımızı bu görüşmelerde de ilettik. Biz ateşkes istemiyoruz, savaşın sona ermesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu açıklamaların ardından bugün İran kaynaklı art arda iki misilleme gerçekleştirildiği ve İsrail'in iç kesimlerine düşen füze parçaları nedeniyle 5 kişinin yaralandığı kaydedildi. Diğer taraftan, ABD ticari ham petrol stoklarındaki artışın zayıf talep algısı yaratması fiyatları baskılarken, ülkedeki günlük petrol üretiminin düşmesi bu gerilemeyi kısıtlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), stokların geçen hafta 6 milyon 900 bin varil artarak 456 milyon 200 bin varile çıktığını bildirdi. Beklenti 1 milyon 300 bin varil düşüş yönündeydi. Günlük üretim ise 11 bin varil azalarak 13 milyon 657 bin varile indi. Brent petrolde teknik olarak 99,92 dolar direnç, 98,09 dolar ise destek seviyesi olarak görülüyor.