Yeniçağ Gazetesi
26 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Makas atan sürücüye rekor ceza: Hayatının şokunu yaşadı

Yeni trafik kanunun yürürlüğü girmesiyle birlikte trafik magandaları da ağır cezalarla karşılaşıyor.

Sinan Başhan Derleyen: Sinan Başhan
Haberi Paylaş
Trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik yaptırımlar artık çok daha sert bir şekilde uygulanıyor

1 7
Yeni kanunla tanışan bir trafik magandası da aldığı cezayla hayatının şokunu yaşadı.

2 7
90 BİN LİRA CEZA YEDİ

İzmir'de otoyolda makas atarak ilerleyen sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulandı.

3 7
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarından 27 BMV 80 plakalı otomobilin İzmir Çevreyolu Işıkkent mevkisinden Bornova istikametine makas atarak ilerlediği görüntünün paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

4 7
Sürücünün 32 yaşındaki A.U. olduğunu belirleyen ekipler, gözaltına aldıkları sürücüye 90 bin lira idari para cezası uyguladı.

5 7
A.U'nun sürücü belgesine de 60 gün süreyle el koyan ekipler, otomobili trafikten 60 gün süreyle menetti.

6 7
Ayrıca, A.U. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan da işlem başlatıldı.

7 7
Kaynak: Haber Merkezi / AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro