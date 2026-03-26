Trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik yaptırımlar artık çok daha sert bir şekilde uygulanıyor
Makas atan sürücüye rekor ceza: Hayatının şokunu yaşadı
Yeni trafik kanunun yürürlüğü girmesiyle birlikte trafik magandaları da ağır cezalarla karşılaşıyor.Derleyen: Sinan Başhan
Yeni kanunla tanışan bir trafik magandası da aldığı cezayla hayatının şokunu yaşadı.
90 BİN LİRA CEZA YEDİ
İzmir'de otoyolda makas atarak ilerleyen sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarından 27 BMV 80 plakalı otomobilin İzmir Çevreyolu Işıkkent mevkisinden Bornova istikametine makas atarak ilerlediği görüntünün paylaşılması üzerine inceleme başlattı.
Sürücünün 32 yaşındaki A.U. olduğunu belirleyen ekipler, gözaltına aldıkları sürücüye 90 bin lira idari para cezası uyguladı.
A.U'nun sürücü belgesine de 60 gün süreyle el koyan ekipler, otomobili trafikten 60 gün süreyle menetti.
Ayrıca, A.U. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan da işlem başlatıldı.