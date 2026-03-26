Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,40 oranında değer kaybıyla 12.911,44 puan seviyesinden başladı. Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 artış kaydederek 12.963,87 puandan tamamlamıştı.

Bugün açılış seansında BIST 100 endeksi, önceki kapanış verilerine göre 52,43 puan ve yüzde 0,40 düşüşle 12.911,44 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,37, holding endeksi ise yüzde 0,02 oranında kayıp yaşadı.

Sektörel endeksler incelendiğinde en fazla kazancı yüzde 0,47 ile finansal kiralama faktoring sağlarken, en sert düşüşü yüzde 1,50 ile kimya petrol plastik sektörü gördü. Küresel piyasalar, ABD-İran hattındaki çelişkili açıklamaların sürmesi ve Orta Doğu’daki gerilimin, şiddeti azalsa da temel bir tedirginlik kaynağı olmaya devam etmesiyle haber odaklı ilerliyor.

Orta Doğu kaynaklı karmaşık gelişmeler küresel pay piyasalarında dalgalanmalara yol açarken, bu durum yerel piyasalara da doğrudan yansıyor.

Analistler, bugün ABD-İran eksenindeki haberlerin yanı sıra yurt içinde para ve banka verilerinin, yurt dışında ise ABD haftalık işsizlik maaşı başvurularının izleneceğini belirterek; teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.200 puanın direnç, 12.800 ve 12.700 seviyelerinin ise destek olduğunu ifade etti.