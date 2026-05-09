Galatasaray’da tarihi gece öncesi Fatih Terim bombası: "Okan Buruk’u arayıp..."

Galatasaray’ın unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yarışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere Championship play-off yarı final ilk maçında oynanan Hull City-Millwall karşılaşmasını takip eden deneyimli teknik adam, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın Antalyaspor karşısında galip gelmesi halinde üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan edecek olmasıyla ilgili konuşan Terim, sarı-kırmızılı camiaya desteğini dile getirdi.

Tecrübeli teknik adam, şampiyonluğa çok az kaldığını belirterek, Başkan Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk’u maçın ardından arayacağını söyledi.

Okan Buruk’un son yıllarda önemli bir süreç yaşadığını ifade eden Terim, yönetimin de başarılı bir dönem geçirdiğini kaydetti.

Fatih Terim, 1996-2000 yılları arasında yakaladığı üst üste 4 şampiyonluk başarısının tekrarlanma ihtimaliyle ilgili de değerlendirmede bulundu.

Rekorların bir gün aşılmak için var olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, büyük kulüplerin sürekli yeni başarılar hedeflediğini ifade etti.

Okan Buruk’un performansına da değinen Terim, eski öğrencisinin teknik adamlık kariyerinde önemli bir noktaya geldiğini söyledi.

Buruk’u başarılı bulduğunu belirten Terim, Galatasaray’ın her zaman zirvede olması gerektiğini vurguladı.

