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Kaynak: Dış Haberler Servisi

7-9 Temmuz 2026 tarihleri arası Türkiye'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’ın “Air Force One” uçağıyla Türkiye’den Britanya’ya uçtuğunu açıklamıştı.

Ancak tarihler 11 Ağustos'ta Guardian, Washington Post ve New York Times; Trump'ın Ankara’da önce televizyonların gözü önünde eski bir “Air Force One” uçağına bindirildiğini, ardından uçağa ikram taşıyan konteyner aracıyla daha küçük bir uçağa aktarıldığını yazdı.

Elips Haber'de yer alan habere göre, Washington Post muhabiri John Hudson da Trump’ın gazeteciler ve başkanla aynı uçakta olduğunu sanan Beyaz Saray personelinden habersiz yedek bir askeri uçakla Türkiye’den ayrıldığını bildirdi.

TRUMP GİZLİ OPERASYONU DOĞRULADI





ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray tarafından basına duyurulandan farklı bir uçakla Türkiye'den ayrıldığını doğruladı. Ohio'da bir etkinliğe Air Force One uçağıyla yaptığı ziyaret sırasında konuyla ilgili olarak sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:

“Bu tamamen (ABD) Gizli Servis’e bağlı. Ben sadece onlar ne diyorsa ona uyarım. Dolayısıyla Gizli Servis ve ordunun yönlendirmesine uyarım. Benden farklı bir uçakla gitmemi istediler, o da güvenlik açısından eşdeğer bir seçenekti.

Bunu yapmamı istediler, ben de yaptım. Ne derlerse onu yaparım. Sanırım bir tehdit vardı. Bu konuda pek fazla soru sormadım. Çok fazla tehdit alıyorum.”

İRAN KAYNAKLI TEHDİT TESPİT EDİLDİ; FÜZE FIRLATILMA İHTİMALİ VARDI

Yetkililer, BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'e, ABD'nin İran kaynaklı güvenilir bir tehdit tespit ettiğini ve uçağa bir füze fırlatılması ihtimali olduğunu bildirdi.

New York Times ise ABD istihbaratının, NATO zirvesi yakınlarında omuzdan ateşlenen bir füze ile görülen bir kişi hakkında bilgiye ulaştığını aktardı.

Uçaktaki gazeteciler ve Beyaz Saray personeli, ABD Başkanı'nın olası bir İran tehdidine karşı hazırlanan karmaşık bir aldatmaca kapsamında gizlice dışarı çıkarıldığından habersizdi.





GİZLİ OPERASYON NASIL YAPILDI?

Trump, Ankara'ya Katar'ın bağışladığı daha yeni bir Boeing 747-8 ile Türkiye'ye gelmişti, ancak “eski günlerin hatırasına” eski Air Force One ile ayrılacağını duyurdu.

New York Times'ın haberine göre orijinal uçakta Trump'ın kabine üyeleri de bulunuyordu. Gazete, ismini açıklamayan iki yetkiliye atıfta bulunarak, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hazine Bakanı Scott Bessent'in uçakta olduğunu bildirdi.

Trump daha sonra ABD'ye giderken İngiltere'ye uçtu, eski Air Force One uçağına tekrar bindi ve RAF Mildenhall'a indikten sonra uçaktan inerken görüldü. Ancak C-32A'dan eski model uçağa nasıl geçtiği belirtilmedi.

Başkan daha sonra Katar tarafından bağışlanan yeni Air Force One uçağına geçerek Washington'a geri döndü.