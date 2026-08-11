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Washington Post'un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ayrılırken olağanüstü güvenlik önlemleri kapsamında gizli bir operasyon gerçekleştirildi.

Haberde, İran'dan gelebilecek olası füze saldırısı tehdidi nedeniyle Trump'ın planlanan uçağını son anda değiştirdiği ve bu operasyonun Beyaz Saray personelinin büyük bölümünden dahi gizli tutulduğu öne sürüldü.

YEMEK KONTEYNERİYLE ASKERİ UÇAĞA GEÇİRİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Washington Post'un aktardığı bilgilere göre Trump, kameralar önünde Air Force One'a biniş yaptıktan sonra uçağın arka bölümüne yanaştırılan bir yemek konteynerine alındı.

İddiaya göre buradan da gizlice C-32A tipi askeri uçağa geçirilerek Ankara'dan ayrıldı.

Haberde, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de kameralar önünde aynı askeri uçağa bindiği belirtildi.

GAZETECİLERİN HABERİ OLMADI

Ziyareti takip eden ABD'li gazetecilerin, Trump'ın Air Force One'da olduğunu düşündüğü ve başkanlık uçağına kuyruk bölümünden bindirildikleri ifade edildi.

Washington Post'a göre gazetecilerin hiçbirinin Trump'ın aslında farklı bir uçakta bulunduğundan haberi olmadı.

İNGİLTERE'DE YENİDEN UÇAK DEĞİŞTİRDİ

Haberde, Trump'ın ABD'ye dönüş yolunda İngiltere'de yeniden uçak değiştirdiği öne sürüldü.

İddiaya göre Ankara'dan C-32A askeri uçağıyla ayrılan Trump, İngiltere'de Katar'ın ABD'ye hediye ettiği yeni Air Force One uçağına geçti ve Washington yolculuğunu bu uçakla tamamladı.

Trump'ın Ankara'da bindiği askeri uçaktan yeni Air Force One'a nasıl geçtiği ise netlik kazanmadı.

"İRAN'IN BİR NUMARALI HEDEFİYİM" DEMİŞTİ

Trump, Türkiye'den ayrıldıktan sonra uçaktaki gazetecilere yaptığı açıklamada İran kaynaklı tehditlere değinmiş ancak uçak değiştirdiğine ilişkin herhangi bir bilgi vermemişti.

Gazetecilerin, uçuş sırasında neden pencere güneşliklerini indirmelerinin istendiğini sorması üzerine Trump,

"Çünkü uğraşmak zorunda kaldığımız ahlaksızlar yüzünden muhtemelen tehlikeli bir uçuştasınız."

ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca hayatına yönelik sürekli tehdit bulunduğunu belirterek İran'ın kendisini "bir numaralı hedef" olarak gördüğünü söylemişti.

CBS NEWS DE SALDIRI TEHDİDİNİ DUYURDU

BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS News'a konuşan kaynaklar da Trump veya uçağına yönelik güvenilir bir saldırı istihbaratı alındığını öne sürdü.

Habere göre ABD istihbaratı, İran'dan gelebilecek olası bir füze saldırısı ihtimali nedeniyle güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı.

BEYAZ SARAY SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Washington Post'ta yer alan haberle ilgili iddiaları ne doğruladı ne de yalanladı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ise CBS News'a yaptığı açıklamada, Katar'ın hediye ettiği yeni Air Force One'ın başkanın seyahatleri için tamamen güvenli olduğunu ancak sonbaharda yaklaşık bir ay sürecek ek güvenlik iyileştirmelerinin yapılacağını söyledi.

SIZINTILAR İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

New York Times da daha önce ABD Gizli Servisi'nin NATO Zirvesi dönüşünde Trump'a uçak değiştirmesini tavsiye ettiğini yazmıştı.

Haberlere ilişkin birçok gazetecinin yeminli ifade vermeye çağrıldığı belirtilirken, ABD Adalet Bakanlığı da güvenlik bilgilerine ilişkin sızıntıların "yasadışı" olduğunu belirterek soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan CBS News'ın daha önce yayımladığı haberde, eski Air Force One uçaklarında füze tehditlerini etkisiz hale getirebilen lazer tabanlı savunma sistemlerinin bulunduğu aktarılırken, Katar'ın hediye ettiği yeni Boeing 747-8 uçağında hangi savunma sistemlerinin yer aldığına ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.