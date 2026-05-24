ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerde önemli aşama kaydedildiğini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, ABD ile İran arasında nihai hale getirilmek üzere kapsamlı bir anlaşma üzerinde çalışıldığını ifade etti. Trump, anlaşmanın son detaylarının görüşüldüğünü belirterek, “Anlaşmanın diğer unsurlarına ek olarak Hürmüz Boğazı da açılacak” dedi.

BÖLGE LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Trump, İran’la yürütülen süreç kapsamında birçok bölge lideriyle telefon görüşmesi yaptığını da açıkladı. Görüştüğü isimler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da yer aldı.

Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah II ile de temas kurduğunu belirtti.

GÖZLER ANLAŞMANIN DETAYLARINDA

Trump’ın açıklamaları, enerji piyasaları ve Orta Doğu’daki jeopolitik dengeler açısından dikkatle takip ediliyor. Özellikle dünya petrol ticareti açısından kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklama uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı.