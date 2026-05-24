Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga hastanelik oldu. Bıçak ve darp sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Olay, Karşıyaka Mahallesi’nde Hürriyet Okulu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada U.N.K. (15) bıçakla yaralanırken, Z.A.K. (17), H.K. (17) ve H.K. (17) ise darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.

ŞÜPHELİLER KAÇTI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kavgaya karışan diğer grubun olay sonrası kaçtığı öğrenilirken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.