Galatasaray'da sezonun sona ermesiyle birlikte tüm gözler gelecek sezonun kadro planlamasına çevrilirken Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağı en büyük soru işareti oldu.
Icardi Galatasaray'ın teklifine ne cevap verdi? Kararı Osimhen'in yakını duyurdu
Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifinde bulunduğu Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin kararını Osimhen'in yakını duyurdu. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan iddia tartışmaları alevlendirdi.
DURSUN ÖZBEK TEKLİFİ AÇIKLAMIŞTI
Başkan Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında Icardi'ye sözleşme teklifinde bulunduklarını açıklamıştı.
Özbek konuyla alakalı, "Kendisi ve menajeriyle buluştum. Teklifim yaptım. Galatasaray yarışmacı bir takım, takım hazırlanırken kriterler var. Bunları da dikkate alarak, teknik heyetin de görüşünü alarak teklif yaptık." ifadelerini kullanmıştı.
ICARDI ÇOKTAN KARARINI VERDİ İDDİASI
Icardi'nin Uzak Doğu'ya tatile gittiğini belirten Dursun Özbek dönünce yanıtı vereceğini ifade etmişti. Ancak sosyal medyada gündeme gelen iddiaya göre Icardi çoktan kararını verdi.
GALATASARAY TARAFTARI İKİYE BÖLÜNDÜ
Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 31 maçta bin 313 dakika süre alan ve 14 gol kaydeden Icardi için sarı kırmızılı taraftarlar adeta ikiye bölünmüş durumda.
Kimi taraftar Icardi'nin artık kulüpteki misyonunu tamamladığına inanırken kimileri ise 33 yaşındaki yıldızın gelecek sezon da hücum rotasyonunda olması gerektiğini savunuyor.
DİSİPLİNSİZ HAREKETLERİ GÜVENSİZLİK YARATTI
Icardi ile ilgili kafaları kurcalayan bir diğer konu ise bu sezon oynamadığı maçlarda disiplinsiz hareketlerde bulunması ve bunun gelecek sezon kalması halinde takımda sorunlara yol açabileceği.
PARAYI SORUN ETMEDİĞİ KONUŞULUYORDU
Buna rağmen teknik heyetin de onayını alan Galatasaray yönetimi, Icardi'ye yeni sözleşme teklifinde bulundu.
Daha önce çıkan haberler, Icardi'nin Galatasaray ile sözleşme yenileyebilmek için parayı sorun etmediği yönündeydi.
Ancak Icardi'nin yeni sözleşme teklifiyle ilgili hem maddi konuda hem de süre anlamında tatmin olmadığı iddia ediliyor.
BUCHI LABA ICARDI'NİN KARARINI YAZDI
Bu iddianın sahibi ise Victor Osimhen'in Nijeryalı gazeteci arkadaşı Buchi Laba. Son olarak Osimhen transferinde verdiği bilgilerle sarı kırmızılı taraftarların güvenilir bir kaynak olarak gördüğü Laba, Icardi ile ilgili sosyal medya hesabından son gelişmeleri yazdı.
'MAAŞI VE SÖZLEŞME SÜRESİNİ BEĞENMEDİ'
Buchi Laba'nın aktardığı bilgilere göre, Icardi Galatasaray'ın kendisine yaptığı 1 yıllık sözleşmeyi hem süresi hem de düşük maaş önerisi nedeniyle reddetti.
Yıldız oyuncunun Güney Amerika'dan daha yüksek maaşlı teklifleri değerlendirdiği, sarı kırmızılı yönetimin ise Icardi'ye yeni bir sözleşme önerisinde bulunup bulunmayacağına karar verme aşamasında olduğu belirtildi.
TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ
Icardi'nin geleceğine ilişkin Osimhen'e yakın bir isim tarafından ortaya atılan bu iddia sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
Sarı kırmızılı taraftarlar arasında Icardi'nin akıbeti konusunda tartışmalar yeniden alevlendi.