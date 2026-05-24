Yeniçağ Gazetesi
24 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Beşiktaş da ilgileniyordu: Yüzde 99.9 diyerek Mancini'nin yeni takımını duyurdular

Beşiktaş da ilgileniyordu: Yüzde 99.9 diyerek Mancini'nin yeni takımını duyurdular

Ülkemizde bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Roberto Mancini'nin adı Beşiktaş'la anılıyordu; Ivan Zazzaroni "Yüzde 99.9" diyerek deneyimli ismin yeni takımını duyurdu. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek Derleyen: Alper Talha Şimşek
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Beşiktaş da ilgileniyordu: Yüzde 99.9 diyerek Mancini'nin yeni takımını duyurdular - Resim: 1

Roberto Mancini’nin Al-Sadd ile sürdürdüğü Körfez kariyerinin sona ermek üzere olduğu öne sürüldü

1 7
Beşiktaş da ilgileniyordu: Yüzde 99.9 diyerek Mancini'nin yeni takımını duyurdular - Resim: 2

Sezonu Katar ekibiyle şampiyonlukla tamamlayan deneyimli teknik adamın, buna rağmen kulüpteki geleceği konusunda belirsizlik yaşadığı ifade ediliyor.

2 7
Beşiktaş da ilgileniyordu: Yüzde 99.9 diyerek Mancini'nin yeni takımını duyurdular - Resim: 3

İTALYA’YA DÖNÜŞ HAZIRLIĞI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre eski Galatasaray Teknik Direktörü Mancini’nin kariyerine yeniden Avrupa’da, özellikle de ülkesinde devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

3 7
Beşiktaş da ilgileniyordu: Yüzde 99.9 diyerek Mancini'nin yeni takımını duyurdular - Resim: 4

Daha önce adı Beşiktaş ile de anılan başarılı teknik adamın, farklı teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu aktarılıyor.

4 7
Beşiktaş da ilgileniyordu: Yüzde 99.9 diyerek Mancini'nin yeni takımını duyurdular - Resim: 5

MİLLİ TAKIM İDDİASI GÜNDEMİ SARSTI

Ivan Zazzaroni tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Mancini’nin yeniden İtalya Milli Futbol Takımı’nın başına geçmesi “%99,9 oranında kesinleşmiş” durumda. Bu iddia İtalya’da geniş yankı uyandırırken, teknik direktörlük koltuğu için başka alternatif isimlerin de değerlendirildiği ifade edildi.

5 7
Beşiktaş da ilgileniyordu: Yüzde 99.9 diyerek Mancini'nin yeni takımını duyurdular - Resim: 6

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde önemli başarılara imza atan Mancini’nin, kulüp ve millî takım düzeyinde kazandığı kupalarla modern futbolun en tecrübeli isimlerinden biri olduğu vurgulanıyor.

6 7
Beşiktaş da ilgileniyordu: Yüzde 99.9 diyerek Mancini'nin yeni takımını duyurdular - Resim: 7

Önümüzdeki günlerde İtalyan teknik adamın geleceğiyle ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

7 7
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro