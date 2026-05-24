Roberto Mancini’nin Al-Sadd ile sürdürdüğü Körfez kariyerinin sona ermek üzere olduğu öne sürüldü
Beşiktaş da ilgileniyordu: Yüzde 99.9 diyerek Mancini'nin yeni takımını duyurdular
Ülkemizde bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Roberto Mancini'nin adı Beşiktaş'la anılıyordu; Ivan Zazzaroni "Yüzde 99.9" diyerek deneyimli ismin yeni takımını duyurdu. İşte detaylar...Derleyen: Alper Talha Şimşek
Sezonu Katar ekibiyle şampiyonlukla tamamlayan deneyimli teknik adamın, buna rağmen kulüpteki geleceği konusunda belirsizlik yaşadığı ifade ediliyor.
İTALYA’YA DÖNÜŞ HAZIRLIĞI
İtalyan basınında yer alan haberlere göre eski Galatasaray Teknik Direktörü Mancini’nin kariyerine yeniden Avrupa’da, özellikle de ülkesinde devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
Daha önce adı Beşiktaş ile de anılan başarılı teknik adamın, farklı teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu aktarılıyor.
MİLLİ TAKIM İDDİASI GÜNDEMİ SARSTI
Ivan Zazzaroni tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Mancini’nin yeniden İtalya Milli Futbol Takımı’nın başına geçmesi “%99,9 oranında kesinleşmiş” durumda. Bu iddia İtalya’da geniş yankı uyandırırken, teknik direktörlük koltuğu için başka alternatif isimlerin de değerlendirildiği ifade edildi.
KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU
Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde önemli başarılara imza atan Mancini’nin, kulüp ve millî takım düzeyinde kazandığı kupalarla modern futbolun en tecrübeli isimlerinden biri olduğu vurgulanıyor.
Önümüzdeki günlerde İtalyan teknik adamın geleceğiyle ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.