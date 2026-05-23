ABD merkezli Axios’a açıklamalarda bulunan Başkan Trump, İran’ın son barış teklifini değerlendirmek üzere müzakere heyetiyle bir araya geleceğini ifade ederek, "İyi bir anlaşma yapmak ile onları tamamen yerle bir edip yok etmek arasında kesinlikle yüzde 50-50 kararsızım" dedi.

Pazar gününe kadar nihai kararını vereceğini ilan eden Trump, masada net bir nükleer garanti olmaması durumunda Orta Doğu tarihinin en ağır bombardıman talimatını imzalayacağını belirtti.

"YA HİÇ VURULMADIKLARI KADAR SERT VURACAĞIM YA DA ANLAŞACAĞIZ"

Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir’in Tahran’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile gerçekleştirdiği mekik diplomasisinin ardından Trump, şunları söyledi:

"Bence iki şeyden biri olacak. Ya onlara şimdiye kadar hiç vurulmadıkları kadar sert vuracağım, onları tamamen yerle bir edip yok edeceğim ya da gerçekten iyi bir anlaşma imzalayacağız. Şu an bu iki seçenek arasında kesinlikle yüzde 50-50 kararsız durumdayım. Cumartesi günü ilerleyen saatlerde stratejik danışmanlarım Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir araya gelerek İran'ın son cevabını masaya yatıracağım. Toplantıya Başkan Yardımcımız JD Vance de katılacak. Muhtemelen Pazar gününe kadar savaşı yeniden başlatıp başlatmayacağıma dair nihai kararımı vermiş olurum."