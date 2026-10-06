Kaynak: DHA

ABD Başkanı Donald Trump, Nebraska seyahati öncesi Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere açıklamada bulundu. Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin, İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Üssü'ndeki bombardıman uçaklarının yer değiştirmesiyle ilgili konuştu. Trump, "Bazı tehditler vardı ve düşmanı kışkırtmaktansa düşmanı ele geçirip yeneceğiz, ama neden uçakları orada bırakalım ki? Onları biraz hareket ettirdik, çok uzağa değil" şeklinde konuştu.

Bombardıman uçaklarına saldırı tehdidinin kaynağı konusundaki soruya ise Trump, bu tehditlerin ‘İran’la bağlantılı olabileceği’ yanıtını verdi.

'SALGIN KONUSUNDA RUSYA'NIN YANINDAYIZ'

Trump, Rusya'da son günlerde görülen salgın ile ilgili de konuştu. Konuyla ilgili henüz bir adım atmak için erken olduğunu söyleyen Trump, "Bu Rusya için büyük bir sorun. Şu an konuyu ciddi bir şekilde ele alıyoruz. Daha yeni haberimiz oldu. Buna zatürre diyorlar; biliyorsunuz, yıllar önce zatürre tedavisi daha kolaydı. Mikroplar ve bakteriler orantısız bir şekilde güçlendi ama biz onlara yardım edeceğiz. Elimizden geldiğince yardımcı olacağız" şeklinde konuştu.