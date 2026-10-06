Milyonlarca emekli ve memur, ocak ayında yapılacak maaş zammı için enflasyon verilerini yakından takip ediyor.
SGK uzmanı Melis Elmen kağıt kalemi çıkardı: Emekli ve memur ocak maaşını hesapladı
SGK uzmanı Melis Elmen, Ülke TV canlı yayınında temmuz, ağustos ve eylül ayları toplamında oluşan enflasyon farkını değerlendirerek yıl sonu için kritik rakamları açıkladı.Kaynak: Diğer
Ülke TV canlı yayınına katılan SGK uzmanı Melis Elmen, hazırladığı "2027 Emekli Maaşları" tablosu üzerinden enflasyon farkının nasıl şekilleneceğini ve ceplere yansıyacak tahmini rakamları tek tek anlattı.
Elmen'in paylaştığı tabloya göre, yılın ikinci yarısının ilk üç ayındaki enflasyon verileri emekliye verilecek "garanti" farkı belirlemiş durumda.
Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ve eylül aylarında ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşen enflasyon oranlarının toplamı yüzde 5,56'ya ulaştı.
Elmen, ekim, kasım ve aralık aylarında enflasyon hiç artmasa dahi bu yüzde 5,56'lık farkın "garanti fark" olarak emeklinin cebine gireceğini vurguladı.
Ocak 2027 artışının belirlenmesinde geriye kalan ekim, kasım ve aralık aylarının kritik olduğunu belirten Elmen, enflasyon ortalamalarına göre 4 farklı ihtimali masaya yatırdı.
Tablodaki hesaplamalara göre yılın son üç ayındaki enflasyon seyri maaşları şu oranlarda artıracak:
Her ay yüzde 1,00 artış olursa: Ocak 2027 zammı yüzde 8,76 olacak.
Her ay yüzde 1,50 artış olursa: Ocak 2027 zammı yüzde 10,38 olacak.
Her ay yüzde 2,00 artış olursa: Ocak 2027 zammı yüzde 12,02 olacak.
Her ay yüzde 2,50 artış olursa: Ocak 2027 zammı yüzde 13,68 olacak.
Yüzde 5,56'lık garanti zam ve olası enflasyon senaryoları ışığında, farklı maaş kademeleri için tahmini rakamlar da netleşti.
Elmen'in "Tahmini Maaş ve Enflasyon Farkları" tablosuna göre oluşacak yeni rakamlar şu şekilde:
Mevcut maaşı 23.600 TL olanlar: Yüzde 5,56'lık garanti farkla maaş 24.912 TL'ye çıkıyor. Yüzde 10'luk bir senaryoda bu rakam 25.960 TL, yüzde 11'de 26.196 TL, yüzde 12'de 26.432 TL ve yüzde 13'lük bir artışta ise 26.668 TL olacak.
Mevcut maaşı 25.000 TL olanlar: Yüzde 5,56'lık garanti farkla 26.390 TL'yi cebine koyacak. Zam oranı yüzde 10 olursa 27.500 TL, yüzde 11 olursa 27.750 TL, yüzde 12 olursa 28.000 TL, yüzde 13 olursa 28.250 TL alacak.
Mevcut maaşı 30.000 TL olanlar: Yüzde 5,56'lık eklenti sonrası garanti tutarları 31.668 TL oldu. Zam oranı yüzde 10'a çıkarsa 33.000 TL, yüzde 11'de 33.300 TL, yüzde 12'de 33.600 TL, yüzde 13'te ise 33.900 TL'ye yükselecek.
Mevcut maaşı 40.000 TL olanlar: Yüzde 5,56'lık garanti zammıyla maaşları 42.224 TL'ye ulaşıyor. Yüzde 10 artışla 44.000 TL, yüzde 11 ile 44.400 TL, yüzde 12 ile 44.800 TL ve yüzde 13 artışla 45.200 TL seviyesini görecekler.
Mevcutta 23 bin 552 TL oen düşük emekli maaşı için Elmen, "Otomatik artmaz! Bakanlık ve Cumhurbaşkanı onayı gerekir" notunu düştü.
Onay çıkıp enflasyon farkının yansıtılması halinde mevcut 23.552 TL alan emeklilerin alacağı rakamlar; yüzde 5,56'lık garanti farkta 24.862 TL, yüzde 10'da 25.907 TL, yüzde 11'de 26.143 TL, yüzde 12'de 26.378 TL ve yüzde 13'te ise 26.631 TL olarak hesaplandı.
NOT: Bu hesaplamalar bir uzman tarafından yapılmıştı. Resmi bir açıklama değildir.