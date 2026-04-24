ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada, zor durumda olan Spirit Airlines’ı satın almayı düşünebileceğini belirtti.

Trump, “Spirit sorunlar yaşamış bir havayolu. İyi uçakları ve iyi varlıkları var. Petrol fiyatı düştüğünde karla satarız” dedi. Trump, olası bir satın almanın nasıl gerçekleşeceğine dair detay vermedi.

Uzun süredir finansal zorluk yaşayan düşük maliyetli havayolunun, federal destek alsa bile ayakta kalamayabileceği belirtiliyor. Hükümetin şirketi satın alma ihtimali yeni gündeme gelirken, yönetimin halihazırda şirkete özel bir kurtarma planını değerlendirdiği ifade edildi.

Spirit’in avukatı Marshall Huebner, Perşembe günü görülen iflas duruşmasında, yönetimin şirket için “çok ileri düzeyde görüşmeler” yürüttüğünü söyledi. Paketin detayları açıklanmasa da, konuya yakın bir kaynağa göre destek miktarı 500 milyon dolara ulaşabilir.

Trump’ın açıklamaları ise bu planın ötesine geçilerek şirketin tamamen satın alınmasının da değerlendirildiğini gösterdi. Trump “Onlara yardım etmeyi düşünüyoruz, yani ya kurtarma ya da doğrudan satın alma” dedi.

BEYAZ SARAY’DAN BİDEN YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

Beyaz Saray, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Joe Biden yönetimini eleştirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai, 2022’de JetBlue Airways ile Spirit arasında planlanan birleşmenin engellenmesinin şirketi zora soktuğunu belirtti. Desai “Bu birleşme engellenmemiş olsaydı Spirit çok daha sağlam bir finansal yapıya sahip olurdu. Yönetim, ABD havacılık sektörünün genel durumunu izlemeye devam ediyor” dedi.

ŞİRKETTEN TEMKİNLİ AÇIKLAMA

Spirit Airlines, hükümet tarafından satın alınma ihtimali hakkında doğrudan yorum yapmadı.

Şirketin CEO’su Dave Davis yaptığı açıklamada, “Başkan Trump’ın desteği için minnettarız. Binlerce işi koruyacak, rekabeti artıracak ve uygun fiyatlı uçuşların sürmesini sağlayacak bir çözüm için yönetimle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İFLAS BASKISI ALTINDALAR

Spirit, İran savaşı nedeniyle artan jet yakıtı fiyatlarının şirketi iflasa sürükleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Pandemi döneminde seyahatlerin durmasıyla zarar etmeye başlayan şirket, o tarihten bu yana karlılığa ulaşamadı. En son Ağustos 2025’te olmak üzere iki kez iflas başvurusunda bulundu.