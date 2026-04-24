Sarıyer, Maslak ve Levent hattında yaşayan milyonlarca İstanbulluyu yakından ilgilendiren ulaşım projelerinde sona yaklaşıldı.
Bir büyükşehirde ulaşım 5 dakikaya düşüyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Maslak ve Levent’ten Kuzey Marmara Otoyolu’na ulaşımını 5 dakikaya indirecek Sarıyer-Kilyos Tüneli'ni bu yıl içinde hizmete açıyor.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehrin kuzey aksındaki trafik yükünü hafifletecek projelerin bu yıl içerisinde tamamlanacağını duyurdu.
Yapımı 7 gün 24 saat esasıyla devam eden Sarıyer-Kilyos Tüneli’nin bu yıl hizmete açılması hedefleniyor.
Tünel tamamlandığında; Maslak, Levent ve Sarıyer bölgelerinden Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne ulaşım süresi 5 dakikaya düşecek.
Proje, özellikle mesai saatlerinde bu bölgelerde yaşanan yoğun araç trafiğine kalıcı bir çözüm sunmayı amaçlıyor.
İstanbul’daki raylı sistem ağına dair güncel bilgileri de paylaşan Bakan Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy metro hattının yakın zamanda açılacağını belirtti.
İstanbul’daki raylı sistem ağına dair güncel bilgileri de paylaşan Bakan Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy metro hattının yakın zamanda açılacağını belirtti.
Şu an devam eden 27 kilometrelik yeni hat çalışmalarıyla birlikte, bakanlığın İstanbul’a kazandırdığı toplam hat uzunluğu 189 kilometreye ulaşmış olacak.
Lojistik açıdan kritik öneme sahip olan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için de takvim netleşti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek olan çift hatlı yeni demiryolu projesinin ihale süreci tamamlanmak üzere.
Marmaray’a alternatif olacak bu hattın inşaat çalışmalarına bu yıl içinde başlanması planlanıyor. Hat, İstanbul’un uluslararası taşımacılıktaki rolünü güçlendirirken boğaz geçişindeki yük trafiğini de rahatlatacak.