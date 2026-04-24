292 gole katkı veren savunmacı takımından ayrılıyor: Süper Lig ekipleri peşindeydi

Takımının sembol isimlerinden James Tavernier, bu sezonun ardından Rangers FC’den ayrılacak. Fabrizio Romano’nun haberine göre 34 yaşındaki sağ bek, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte kulüpten bedelsiz olarak ayrılacak ve kariyerinde yeni bir sayfa açacak.
Böylece bir dönemin sonuna gelinmiş olacak. Rangers, İngiliz futbolcuyu 2015 yılında Wigan Athletic’ten yalnızca 250.000 euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
GLASGOW’DA BİR KAPTANLIK HİKAYESİ
Glasgow’da kısa sürede kaptanlığa kadar yükselen Tavernier, taraftarların en sevdiği isimlerden biri haline geldi. Leeds United ve Newcastle United altyapılarında yetişen oyuncu, zaman zaman Premier Lig’e transfer olma fırsatı yakalasa da her seferinde Rangers’ta kalmayı tercih etti.
İSTATİSTİKLERİYLE TARİHE GEÇTİ
Şu ana kadar Rangers formasıyla 562 resmi maça çıkan Tavernier, bir savunma oyuncusu için olağanüstü istatistiklere imza attı.
Tecrübeli sağ bek, Rangers kariyerinde 144 gol ve 148 asist üreterek toplamda 292 gole doğrudan katkı sağladı. 2021/22 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi’nde en golcü oyunculardan biri olmayı başardı.
TÜRK KULÜPLERİ DE İLGİLENMİŞTİ
Yıldız savunmacıyla geçmiş dönemlerde Türkiye’den de ilgi olduğu biliniyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un farklı zamanlarda oyuncuyu gündemine aldığı iddia edilmişti.
YENİ ADRES TÜRKİYE OLABİLİR
Deneyimli futbolcunun kariyerine nerede devam edeceği merak konusu olurken, önümüzdeki sezon rotasının Türkiye'den geçmesi de muhtemel.