Fatsa 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran DKC Grup Gıda ile Bolaman Park Gıda’nın finansal yeniden yapılanma talebi kabul edildi. Mahkeme, şirketlerin mali yapılarını korumak ve borçlarını planlı bir şekilde ödemelerini sağlamak amacıyla 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verdi. Karar, 14 yıllık bir geçmişe sahip olan ve fındık kreması sektöründe önemli bir pazar payı bulunan DKC Grup Gıda'nın tüm faaliyetlerini kapsıyor.

ŞİRKET ORTAKLARI DA SÜRECE DAHİL EDİLDİ

Yalnızca tüzel kişilikler değil, şirketlerin ortakları da mahkeme koruması altına alındı. Karar metnine göre Cemal Can Gür, Doğukan Gür, Ömer Faruk Gür ve Turgay Kaynar da 3 aylık geçici konkordato sürecine dahil edilen isimler oldu. Bu adımın, finansal dengenin hem kurumsal hem de şahsi bazda yeniden tesis edilmesi için atıldığı belirtildi.

ALACAKLILAR İÇİN KRİTİK İTİRAZ SÜRESİ

Mahkeme tarafından yapılan ilanda, alacaklılar için kritik bir uyarı yer aldı. Şirketlerden alacağı bulunan kişi ve kurumlar, ilandan itibaren 7 gün içerisinde itiraz hakkını kullanabilecek. Bu süre zarfında konkordato şartlarının oluşmadığına dair delil sunan alacaklılar, mahkemeden talebin reddini isteyebilecek.