Yeniçağ Gazetesi
24 Nisan 2026 Cuma
Anasayfa Gündem Türk deviyle ilgili çok konuşulacak 'iflas' kararı

Türk deviyle ilgili çok konuşulacak 'iflas' kararı

Geçtiğimiz ay hakkında iflas kararı verilen Türk devleri Yeşil GYO ve Yeşil Global İnşaat için yargıdan nihai karar çıktı. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketlerin iflas şartlarını taşımadığına hükmederek önceki kararı iptal etti.

Türkiye inşaat sektörünün köklü isimlerinden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş. hakkındaki 'iflas' ile ilgili hukuk mücadelesinde yeni bir safhaya geçildi. Bir süredir mali yapıları mercek altında olan şirketlerle ilgili 'iflas' incelemeleri tamamlandı.

İFLAS ŞARTLARI OLUŞMADI

21 Nisan 2026 tarihinde açıklanan karara göre, mahkeme heyeti şirketlerin sunduğu konkordato taleplerini reddederken, diğer yandan yasal olarak iflası gerektirecek somut bir durumun oluşmadığını tespit etti.

Yapılan tarafsız denetimler ve mali incelemeler sonucunda, Türk dev şirketlerin iflas şartlarını taşımadığına dair ilam kesinleşti.

TEDBİRLER VE KISITLAMALAR SON BULDU

Davanın sona ermesiyle birlikte şirketlerin üzerindeki mali baskı da hafifledi. Mahkemenin kararı uyarınca:

Şirketler üzerindeki tüm koruma tedbirleri hükümsüz kılındı.

Daha önce ilan edilen kesin mühlet kararı kaldırıldı.

Süreç boyunca görev yapan konkordato komiserinin yetkileri sona erdi.

Şirket yönetimi üzerindeki tüm yasal kısıtlamalar iptal edildi.

MALİ BELİRSİZLİK GİDERİLDİ

İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca kamuoyuna duyurulan bu karar, piyasalardaki belirsizliği de ortadan kaldırdı. Mahkeme kararıyla birlikte Yeşil GYO ve Yeşil Global İnşaat’ın ticari faaliyetlerine engel teşkil eden yasal süreçler son bulmuş oldu.

Şirketlerin, iflas kararını reddetmesi kararıyla birlikte operasyonel süreçlerine normal seyrinde devam etmesi bekleniyor.

