Yeniçağ Gazetesi
24 Nisan 2026 Cuma
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Yaşlı nüfus için yeni dönem: 'Uzun süreli bakım sigortası' geliyor

Yaşlı nüfus için yeni dönem: 'Uzun süreli bakım sigortası' geliyor

Hükûmet, Türkiye’nin hızla yaşlanan demografik yapısına karşı stratejik bir adım atıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın duyurduğu "Uzun Süreli Bakım Sigortası" ile yaşlı vatandaşlara ömür boyu bakım garantisi sunulması hedefleniyor.

Fatih Ergin Derleyen: Fatih Ergin
Haberi Paylaş
Türkiye’de yaşlı nüfus oranının Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan %10,6’ya ulaşmasıyla birlikte, sosyal güvenlik sisteminde köklü bir reform için düğmeye basıldı.

1 13
Yaşlı nüfus için yeni dönem: 'Uzun süreli bakım sigortası' geliyor - Resim: 2

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yer alan ve uzun süredir teknik hazırlıkları süren "Uzun Süreli Bakım Sigortası" sisteminin, Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, önümüzdeki günlerde Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) ajandasına girmesi bekleniyor.

2 13
Yaşlı nüfus için yeni dönem: 'Uzun süreli bakım sigortası' geliyor - Resim: 3

DEVLET DESTEĞİ VE PRİM YAPISI

Yeni modelin finansman yapısında "sosyal devlet" ilkesi ön planda tutuluyor. Genel Sağlık Sigortası’na (GSS) benzer bir şemsiye altında kurgulanan sistemde:

3 13
Yaşlı nüfus için yeni dönem: 'Uzun süreli bakım sigortası' geliyor - Resim: 4

Vatandaşlar belirli bir oranda katkı payı ödeyecek.

4 13
Yaşlı nüfus için yeni dönem: 'Uzun süreli bakım sigortası' geliyor - Resim: 5

Primlerin büyük bir bölümü devlet tarafından sübvanse edilecek.

5 13
Yaşlı nüfus için yeni dönem: 'Uzun süreli bakım sigortası' geliyor - Resim: 6

Yaşlılık veya bakıma muhtaçlık durumu oluştuğunda sistem otomatik olarak devreye girecek.

6 13
Yaşlı nüfus için yeni dönem: 'Uzun süreli bakım sigortası' geliyor - Resim: 7

EVDE BAKIM VE TIBBİ DESTEK KAPSAMDA

Sistem, sadece bakımevi ücretlerini değil, yaşlı bireyin tercihine göre kendi evindeki bakım giderlerini de karşılayacak.

7 13
Yaşlı nüfus için yeni dönem: 'Uzun süreli bakım sigortası' geliyor - Resim: 8

Sigorta kapsamında sunulması planlanan hizmetler şunlar:

Evde hemşire ve profesyonel hasta bakıcı hizmeti.

8 13
Yaşlı nüfus için yeni dönem: 'Uzun süreli bakım sigortası' geliyor - Resim: 9

Fizik tedavi ve rehabilitasyon desteği.

9 13
Yaşlı nüfus için yeni dönem: 'Uzun süreli bakım sigortası' geliyor - Resim: 10

Gerekli tıbbi ekipmanların temini.

10 13
Yaşlı nüfus için yeni dönem: 'Uzun süreli bakım sigortası' geliyor - Resim: 11

Demans, Alzheimer ve Parkinson gibi kronik nörolojik hastalıkların takibi ve özel bakımı.

11 13
Yaşlı nüfus için yeni dönem: 'Uzun süreli bakım sigortası' geliyor - Resim: 12

DEMOFRAFİK ALARM: 2100 NÜFUSUN ÜÇTE BİRİ YAŞLI OLACAK

TÜİK verileri, bu reformun aciliyetini gözler önüne seriyor. Mevcut projeksiyonlara göre, 2023'te çift haneye ulaşan yaşlı nüfus oranının 2030 yılında %13,5’e, yüzyılın sonunda ise toplam nüfusun yaklaşık üçte birine ulaşması bekleniyor.

12 13
Yaşlı nüfus için yeni dönem: 'Uzun süreli bakım sigortası' geliyor - Resim: 13

Uzmanlar, hayata geçirilecek bu sigorta modelinin, hem ailelerin üzerindeki bakım yükünü hafifleteceğini hem de yaşlanan nüfusun sosyal güvenlik sistemi üzerindeki mali baskısını dengeleyeceğini öngörüyor.

13 13
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro