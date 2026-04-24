Türkiye’de yaşlı nüfus oranının Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan %10,6’ya ulaşmasıyla birlikte, sosyal güvenlik sisteminde köklü bir reform için düğmeye basıldı.
Yaşlı nüfus için yeni dönem: 'Uzun süreli bakım sigortası' geliyor
Hükûmet, Türkiye’nin hızla yaşlanan demografik yapısına karşı stratejik bir adım atıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın duyurduğu "Uzun Süreli Bakım Sigortası" ile yaşlı vatandaşlara ömür boyu bakım garantisi sunulması hedefleniyor.Derleyen: Fatih Ergin
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yer alan ve uzun süredir teknik hazırlıkları süren "Uzun Süreli Bakım Sigortası" sisteminin, Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, önümüzdeki günlerde Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) ajandasına girmesi bekleniyor.
DEVLET DESTEĞİ VE PRİM YAPISI
Yeni modelin finansman yapısında "sosyal devlet" ilkesi ön planda tutuluyor. Genel Sağlık Sigortası’na (GSS) benzer bir şemsiye altında kurgulanan sistemde:
Vatandaşlar belirli bir oranda katkı payı ödeyecek.
Primlerin büyük bir bölümü devlet tarafından sübvanse edilecek.
Yaşlılık veya bakıma muhtaçlık durumu oluştuğunda sistem otomatik olarak devreye girecek.
EVDE BAKIM VE TIBBİ DESTEK KAPSAMDA
Sistem, sadece bakımevi ücretlerini değil, yaşlı bireyin tercihine göre kendi evindeki bakım giderlerini de karşılayacak.
Sigorta kapsamında sunulması planlanan hizmetler şunlar:
Evde hemşire ve profesyonel hasta bakıcı hizmeti.
Fizik tedavi ve rehabilitasyon desteği.
Gerekli tıbbi ekipmanların temini.
Demans, Alzheimer ve Parkinson gibi kronik nörolojik hastalıkların takibi ve özel bakımı.
DEMOFRAFİK ALARM: 2100 NÜFUSUN ÜÇTE BİRİ YAŞLI OLACAK
TÜİK verileri, bu reformun aciliyetini gözler önüne seriyor. Mevcut projeksiyonlara göre, 2023'te çift haneye ulaşan yaşlı nüfus oranının 2030 yılında %13,5’e, yüzyılın sonunda ise toplam nüfusun yaklaşık üçte birine ulaşması bekleniyor.
Uzmanlar, hayata geçirilecek bu sigorta modelinin, hem ailelerin üzerindeki bakım yükünü hafifleteceğini hem de yaşlanan nüfusun sosyal güvenlik sistemi üzerindeki mali baskısını dengeleyeceğini öngörüyor.