Dünyanın en popüler motor sporları organizasyonu Formula 1, yeniden Türkiye’de düzenlenecek.

Türkiye Grand Prix’sinin 2027 yılından itibaren 5 yıl boyunca takvimde yer alacağı açıklandı.

FORMULA 1 HESABINDAN TÜRKİYE PAYLAŞIMI

Formula 1'in resmi X hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşım kısa sürede büyük bir beğeni aldı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen Formula 1 Türkiye GP tanıtım programına; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali ve TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı katıldı.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Formula 1, gösterisi, genç taraftar kitlesi ve otomotiv teknolojilerindeki liderliğiyle dünyanın önde gelen spor organizasyonlarından biridir."

"Ülkemizde de Formula 1, özellikle gençler başta olmak üzere tüm yaş gruplarında geniş bir takipçi kitlesine ve son derece tutkulu bir taraftar topluluğuna sahip."

"Yarışlar ülkemizde yaklaşık 19 milyon kişiye ulaşıyor, sosyal medyada ise yaklaşık 7.5 milyon kişi Formula 1'i yakından takip ediyor. Bugüne kadar Formula 1'e toplam dokuz kez ev sahipliği yaptık: 2005 ile 2011 arasında yedi yarış ve COVID döneminde 2020 ile 2021'de iki yarış."

"Özellikle 8. virajıyla tanınan ve yarış tutkunlarının favorilerinden olan İstanbul Park, inşallah 2027 ile 2031 arasında yeniden beş sezon boyunca heyecan dolu ve yüksek kalitede yarışlara ev sahipliği yapacak."

"Türkiye'nin Formula 1 takvimine dönüşünü; ülkemizin güçlü organizasyon kapasitesine, modern spor ve sağlık altyapısına ve elbette Türk milletinin meşhur misafirperverliğine duyulan güvenin açık bir göstergesi olarak görüyorum."

"Formula 1'in ülkemize ve İstanbul'a geri dönmesine katkı sunan herkesi içtenlikle tebrik ediyorum."

"Türkiye'nin Formula 1 ile ortaklığının önümüzdeki yıllarda daha da güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

TOSFED (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu) başkanı Eren Üçlertoprağı ise 2027 yarışı için hazırlıkların şimdiden başladığını açıkladı.

"Devletimizin desteği ve yoğun çabalar sayesinde Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin geri dönüşünü güvence altına almış olmanın büyük gururunu yaşıyoruz."

"Bu süreçte Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız, Kültür ve Turizm Bakanımız ile ilgili tüm bakanlıklara, verdikleri kıymetli destek için en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'e ve Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali'ye de içten teşekkürlerimizi iletiyoruz."

"2027 yılında düzenlenmesi planlanan yarış için hazırlıklar şimdiden yoğun bir şekilde başladı. Devletimizin tüm imkânlarını seferber ederek, Türkiye'ye ve İstanbul'a yakışır, tribünleri dolu bir organizasyona ev sahipliği yapmak için durmaksızın çalışacağız."