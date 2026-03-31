TRT’den yapılan açıklamaya göre, halk müziğinden sanat müziğine, poptan dünya müziğine, arabeskten caza kadar geniş bir yelpazeyi ekrana taşıyan TRT Müzik, yeni yapımlarıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor.



“Asırlık Ezgiler”, “Aşk ve Ötesi”, “Müziğin Kanunu”, “Ümit Yılmaz ile Doğaçlama”, “Irmak Arıcı ile Dünden Bugüne” ve “Kalpten Nağme” adlı programlar yayına başlıyor.Halk müziği eserlerini enstrüman tınıları eşliğinde sunan “Ümit Yılmaz ile Doğaçlama” programı bugün saat 20.00’de ekranda olacak.



TRT Ankara Radyosu Türk halk müziği ses sanatçıları Muzaffer Ertürk ve Bora Uymaz’ın sunduğu “Asırlık Ezgiler” ise ilk bölümüyle yarın saat 19.15’te yayımlanacak. Programda, sanat müziğinin unutulmaz eserleri arşiv görüntüleri eşliğinde keyifli bir sohbetle ekrana gelecek.Murat Coşgun, Fatih Ahıskalı ve Göktuğ Varyozdöken’in sunumu ve icrasıyla hazırlanan “Aşk ve Ötesi” programı, sevilen şarkılara arabesk dokunuşuyla yeni yorumlar getiriyor.



Program yarın saat 22.30’da müzikseverlerle buluşacak.Müziğe dair keyifli sohbetlerin yer alacağı “Irmak Arıcı ile Dünden Bugüne” adlı program 1 Nisan’da saat 23.15’te izleyiciyle buluşacak.Kanun sanatçısı Hakan Güngör’ün sunduğu “Müziğin Kanunu” ise 2 Nisan’da saat 22.30’da ekrana gelecek. Programda, pop müzik şarkılarına özgün yorumlar getiren sürpriz sanatçılar yer alacak.Tasavvuf eserlerinin icra edileceği “Kalpten Nağme” programı da Prof. Dr. Fatih Koca’nın sunumuyla 2 Nisan’da saat 23.15’te yayımlanacak.



