CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Bozbey'in eşi, kızı ve iki kardeşi dahil olmak üzere 57 kişi sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Soruşturmanın Mustafa Bozbey'in Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptığı döneme (1999-2019) ve tutuklu eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e yönelik olduğu duyuruldu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "suç örgütü lideri" olarak tanımladığı seçilmiş belediye başkanı Bozbey'in evinde ve belediyede arama yapıldığı; telefonuna el konulduğu belirtildi.

"HAZIRLANAN RAPORA GÖRE..."

Gazeteci Murat Ağırel, Bozbey’in de aralarında olduğu 59 kişinin gözaltına alınmasına neden olan iddiaları sıralayarak operasyonun ardındaki ismin Emin Adanur olduğunu iddia etti.

Ağırel, operasyonun Emin Adanur’un şikayetiyle yürütülen soruşturma kapsamında düzenlendiğini öne sürerek "Hazırlanan rapora göre; Nilüfer Belediyesi döneminde Bozbey’in imar uygulamaları ve ruhsat süreçlerinde usulsüzlük, tek imza ile verilen izinler ve yetki aşımı iddiaları inceleniyor. Süreçte özellikle Adanur’un gündeme getirdiği Tiba Mimarlık ve Seres Gayrimenkul Yatırım Emlak Danışmanlığı A.Ş. üzerinden yürütülen ilişkiler mercek altında." dedi.

Ağırel, bazı taşınmazların bu şirketler üzerinden devredildiği, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izinlerinin mevzuata aykırı şekilde düzenlendiği ve belirli kişilere avantaj sağlandığı iddia edildiğini belirtti.

EMİN ADANUR KİM?

Emin Adanur'un, geçmişte Vatan Partisi Genel Başkan Danışmanlığı ve Bursaspor Başkanlığı yapmış bir isim olduğunu hatırlatan Ağırel, Adanur hakkında dolandırıcılık iddiasıyla açılmış davada yargı sürecinin devam ettiğini de belirtti.

Emin Adanur'un Mustafa Bozbey’in de aralarında olduğu 59 kişinin gözaltına alınmasına neden olan iddiaları şöyle:

Ağırel'in paylaşımı şöyle: