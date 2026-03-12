Tarafsızlığı ve güvenilirliği tartışma konusu olan, iktidara yakın çizgide olduğu iddiasıyla eleştirilen TRT, Liverpool taraftarıın açtığı "Yurtta sulh, cihanda sulh - Mustafa Kemal Atatürk" pankartına sansür uyguladı. Pankartı göstermeyen TRT, hiçbir şey yokmuş gibi yaptı.

"MUSTAFA KEMAL'İN ADINI İLK KEZ DUYDULAR"

Ünlü yönetmen Gani Müjde, sosyal medyadan yaptığı açıklamada TRT'nin yayın çizgisini “Muhtemelen ekiptekiler İngilizce bilmiyor, Mustafa Kemal’in adını ilk kez gördüler” diyerek eleştirdi.

Müjde'nin paylaşımı şöyle:

Bu pankartı göstermedi diye herkes TRT ye yüklenmiş. Hemen yüklenmeyin TRT ye canım. Muhtemelen ekiptekiler İngilizce bilmiyorlar, Muhtemelen İngilizce bilseler de bu sözü bilmiyorlar, muhtemelen Mustafa Kemal'in adını ilk kez gördüler, kim olduğunu çıkaramadılar.

DİYANET'E ELEŞTİRİ

CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, konuyu Meclis gündemine taşıyarak TRT’nin tutumunu sert sözlerle eleştirdi. Bayraktutan, “Bu pankartta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözü yazılı olsaydı sansür uygulanır mıydı?” diyerek tepki gösterdi. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un Anıtkabir’e hiç gitmediğini hatırlatarak istifasını istedi.