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Tarihçi Sinan Meydan, Dünya Kupası finalinin devre arasında dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın gerçekleştirdiği dans ve müzik gösterisinin TRT tarafından ekranlara getirilmemesine sert tepki gösterdi.

Süreci iktidarın toplum üzerindeki kültürel politikaları üzerinden değerlendiren Meydan, yaşanan durumu "toplumun neşesini çalmak" olarak nitelendirdi.

"ASIK SURATLI BİR KÜLTÜR İKTİDARI KURULMAK İSTENİYOR"

Sinan Meydan, iktidarın "Yeni Türkiye" söylemi altında yeni bir toplumsal doku ve tarih anlayışı inşa etmeye çalıştığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"AKP iktidarı, 'Yeni Türkiye' adını verdiği 'Yeni Osmanlıcı' yeni siyasi yapıya yeni bir tarih yazmaya ve yeni bir toplumsal doku oluşturmaya çalışıyor. Bunun için bir taraftan 'din ve dün istismarı' yaparken, diğer taraftan toplumun neşesini çalıyor. Siyasal iktidarını kaybetmekle karşı karşıya kalan iktidar, bir türlü kuramadığı ve hiçbir zaman kuramayacağı 'kültürel iktidarını' kurmaya çalışıyor. Konser yasakları; müziğin, mizahın, gülüp eğlenmenin baskılanması da buna dahildir. Çünkü yaratmak istedikleri düzen ve kurmak istedikleri kültür iktidarı 'asık suratlı'dır."

"MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİNDEN TRT SANSÜRÜNE AYNI ÇABA"

Tarihsel ve kültürel alandaki uygulamaların aynı politik anlayışın ürünü olduğunu belirten Sinan Meydan, TRT'nin yayın tercihleri ile milli eğitim politikaları arasındaki paralelliğe dikkat çekti.

Meydan, "Milli Eğitim Bakanı'nın Kurtuluş Savaşı'nı müfredattan çıkarması veya Vahdettin'i aklamaya çalışması gibi girişimleri, bu yeni düzene yeni tarih yazımıyla ilgilidir. Benzer şekilde, TRT'nin 'Payitaht Abdülhamit' gibi diziler yapması, yılbaşı eğlence programlarını kaldırması ve son olarak Dünya Kupası final maçının devre arasındaki şovları ekrana getirmemesi kendilerince başka nedenler ileri sürseler bile toplumsal dokuya şekil verme ve o asık suratlı kültürel iktidarı kurma çabasının yansımasıdır" sözlerini sarf etti.