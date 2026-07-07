Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Akaryakıta bu gece bir zam daha gelecek: Pompaya yansıyacak

Akaryakıta bu gece bir zam daha gelecek: Pompaya yansıyacak

Motorine dün gece yarısı 1 lira 31 kuruşluk gelen zammın ardından 7 Temmuz Salı'yı 8 Temmuz Çarşamba'ya bağlayan gece bir zam daha gelecek.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Akaryakıta bu gece bir zam daha gelecek: Pompaya yansıyacak - Resim: 1

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirimin aksine zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Motorine bu gece yarısı bir zam daha gelecek.

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Akaryakıta bu gece bir zam daha gelecek: Pompaya yansıyacak - Resim: 2

Motorine bu sabah 1 lira 31 kuruşluk bir zam gelmişti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine bu gece yarısı geçerli olmak üzere 76 kuruşluk bir zam daha geliyor.

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Akaryakıta bu gece bir zam daha gelecek: Pompaya yansıyacak - Resim: 3

76 kuruşluk zammın doğrudan pompaya yansıması bekleniyor.

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Akaryakıta bu gece bir zam daha gelecek: Pompaya yansıyacak - Resim: 4

Brent petrolün 72 dolar seviyelerine düşmesine rağmen, akaryakıtta büyük indirimler beklenirken, indirimin aksine vatandaş zam furyasıyla karşı karşıya kaldı.

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Akaryakıta bu gece bir zam daha gelecek: Pompaya yansıyacak - Resim: 5

7 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

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Akaryakıta bu gece bir zam daha gelecek: Pompaya yansıyacak - Resim: 6

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 62.87 TL
Motorin litre fiyatı: 66.02 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL

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Akaryakıta bu gece bir zam daha gelecek: Pompaya yansıyacak - Resim: 7

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 62.68 TL
Motorin litre fiyatı: 65.83 TL
LPG litre fiyatı: 30.59 TL

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Akaryakıta bu gece bir zam daha gelecek: Pompaya yansıyacak - Resim: 8

Ankara

Benzin litre fiyatı: 63.82 TL
Motorin litre fiyatı: 67.09 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL

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Akaryakıta bu gece bir zam daha gelecek: Pompaya yansıyacak - Resim: 9

İzmir

Benzin litre fiyatı: 64.06 TL
Motorin litre fiyatı: 67.36 TL
LPG litre fiyatı: 30.99 TL

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