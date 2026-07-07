Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirimin aksine zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Motorine bu gece yarısı bir zam daha gelecek.
Akaryakıta bu gece bir zam daha gelecek: Pompaya yansıyacak
Motorine dün gece yarısı 1 lira 31 kuruşluk gelen zammın ardından 7 Temmuz Salı'yı 8 Temmuz Çarşamba'ya bağlayan gece bir zam daha gelecek.Aykut Metehan
Motorine bu sabah 1 lira 31 kuruşluk bir zam gelmişti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine bu gece yarısı geçerli olmak üzere 76 kuruşluk bir zam daha geliyor.
76 kuruşluk zammın doğrudan pompaya yansıması bekleniyor.
Brent petrolün 72 dolar seviyelerine düşmesine rağmen, akaryakıtta büyük indirimler beklenirken, indirimin aksine vatandaş zam furyasıyla karşı karşıya kaldı.
7 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 62.87 TL
Motorin litre fiyatı: 66.02 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 62.68 TL
Motorin litre fiyatı: 65.83 TL
LPG litre fiyatı: 30.59 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 63.82 TL
Motorin litre fiyatı: 67.09 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 64.06 TL
Motorin litre fiyatı: 67.36 TL
LPG litre fiyatı: 30.99 TL