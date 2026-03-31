TRT’den yapılan açıklamaya göre, Moğolistan’dan Somali’ye, İran’dan Rusya’ya uzanan özel seçkide ödüllü ve televizyonda ilk kez gösterilecek filmler yer alacak. Farklı kültürlerden hikayeler barındıran yapımlar, izleyicilere seçkin bir sinema deneyimi sunacak.

Yönetmenliğini Baran Gündüzalp’ın üstlendiği “Rosinante” 4 Nisan’da, Amerikalı yönetmen Andrew Boodhoo Kightlinger’ın filmi “Dağda Kaybolmak” (Lost on a Mountain in Maine) ise 10 Nisan’da televizyonda ilk kez seyirciyle buluşacak.Joachim Heden’in “Dipte” filmi 17 Nisan’da, Ninna Palmadottir’in “Yalnızlık” filmi 18 Nisan’da, Shawn Seet’in “Fırtına Çocuk” filmi 24 Nisan’da, Bill Pohlad’ın “Çılgın Hayaller” yapımı ise 25 Nisan’da ilk kez ekrana gelecek.

Seçki, 23 Nisan’da Hayao Miyazaki’nin “Gökteki Kale” filmiyle, 27 Nisan’da Somalili yönetmen Mo Harawe’in “Cennetin Yanındaki Köy” yapımıyla devam edecek.Nisanın ilk günü “Kızım” (Menina), 2 Nisan’da “Sadece Farklı”, 3 Nisan’da “Güneşin Çocukları” (Khorshid), 5 Nisan’da “Küheylan”, 6 Nisan’da “Katwe Kraliçesi” (Queen of Katwe), 7 Nisan’da “Öğretmen” (The Teacher), 8 Nisan’da “Notting Hill’deki Pastane” (Love Sarah), 9 Nisan’da “Mücadele” (Harka), 11 Nisan’da “Dönüş” (Vozvrashchenie), 12 Nisan’da “Hayatın Renkleri” (Gabbeh), 13 Nisan’da “Umutsuz Saatler” (Lakewood), 14 Nisan’da “Ülkem İçin” (For My Country), 15 Nisan’da “Keman Öğretmeni” (Tudo Que Aprendemos Juntos), 16 Nisan’da “Balık” filmleri izlenebilecek.“Cadı Avcıları” (Zlogonje) 19 Nisan’da, “Bir Daha June” (June Again) 20 Nisan’da, “DNA” (ADN) 21 Nisan’da, “Benim Adım Nero” 22 Nisan’da, “127 Saat” 26 Nisan’da, “Paranoid Park” 28 Nisan’da, “İnişli Çıkışlı Bir Öykü” (A Bumpy Story) 29 Nisan’da ve “Kurallar Bunlar” (Takva su Pravila) 30 Nisan’da yayınlanacak.Filmler her akşam 21.30’da TRT 2’de izlenebilecek.