Yeniçağ Gazetesi
31 Mart 2026 Salı
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Altın fırlayacak: Dünya devi fikrini değiştirdi

Altın fırlayacak: Dünya devi fikrini değiştirdi

Dünya devi Goldman Sachs, altın fiyatları ile ilgili dudak uçuklatan bir tahminde bulundu. Ons altının 5 bin 400 dolara çıkacağını tahmin eden banka sene sonuna işaret etti.

Baran Yalçın
Haberi Paylaş
Altın fırlayacak: Dünya devi fikrini değiştirdi - Resim: 1

Altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürerken, küresel finans devi Goldman Sachs’tan piyasaları alt üst edecek bir tahmin geldi.

1 10
Altın fırlayacak: Dünya devi fikrini değiştirdi - Resim: 2

Bankanın analiz birimi, 2026 sene sonu için ons altın fiyat hedefini revize ederek yukarı yönlü sert bir yükseliş uyarısı gerçekleştirdi. Banka, güçlü talep ve küresel para politikalarındaki değişimlerin altını yeni zirvelere taşıyacağını ifade etti.

2 10
Altın fırlayacak: Dünya devi fikrini değiştirdi - Resim: 3

ONS BAŞINA 5 BİN 400 DOLAR BEKLENTİSİ

Goldman Sachs analistleri, altın fiyatlarının 2026 yılı sonuna kadar ons başına 5 bin 400 dolar seviyesine kadar fırlayabileceğini iddia ediyor.

3 10
Altın fırlayacak: Dünya devi fikrini değiştirdi - Resim: 4

Saat 16:00 itibarıyla düne göre yüzde 1,46 yükseliş göstererek 4 bin 577 dolar seviyesinden işlem gören spot altın, bankanın tahmininin gerçekleşmesi durumunda mevcut seviyesinden çok daha yukarılara taşınacak.

4 10
Altın fırlayacak: Dünya devi fikrini değiştirdi - Resim: 5

Bu durumun iç piyasadaki gram ve çeyrek altın fiyatlarını nasıl bir yangın yerine çevireceği ise şimdiden endişe yaratıyor.

5 10
Altın fırlayacak: Dünya devi fikrini değiştirdi - Resim: 6

PİYASA ŞOKA HAZIRLANIYOR

Bankanın paylaştığı araştırma notunda, piyasadaki spekülatif pozisyonların tarihsel olarak düşük seviyelerde olduğu belirtildi.

6 10
Altın fırlayacak: Dünya devi fikrini değiştirdi - Resim: 7

Piyasaların, geçmiş dönemlere kıyasla daha sert bir politika şokunu fiyatladığına dikkat çekilen raporda, altının bu sebeplerle "aşırı satılmış" bir görüntü sergilediği ve bir patlama potansiyeli taşıdığı belirtildi.

7 10
Altın fırlayacak: Dünya devi fikrini değiştirdi - Resim: 8

FED KARARLARI TETİKLEYECEK

Goldman Sachs ekonomistleri, 2026 yılı içerisinde ABD Merkez Bankası (FED) tarafından iki kez faiz indirimi yapılmasını bekliyor. Bankanın hesaplamalarına göre:

Gerçekleşecek her bir faiz indirimi, ons altın fiyatına yaklaşık 120 dolarlık bir ek katkı sağlayacak.

8 10
Altın fırlayacak: Dünya devi fikrini değiştirdi - Resim: 9

Faizlerin düşmesiyle beraber faiz getirisi olmayan altının çekiciliği artacak ve bu durum fiyatları daha da yukarı itecek.

9 10
Altın fırlayacak: Dünya devi fikrini değiştirdi - Resim: 10

MERKEZ BANKALARININ ALTIN İŞTAHI KESİLMİYOR

Orta vadeli projeksiyonlarda dünya genelindeki merkez bankalarının altın toplama hızının kesilmeyeceği öngörülüyor.

Goldman Sachs, merkez bankalarının alımlarının yeniden ivme kazanarak aylık ortalama 60 ton seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor. Bu devasa talep, halkın kuyumcularda ulaşamadığı altının neden sürekli pahalandığının da kanıtı niteliğinde.

SPOT ALTINDA SON DURUM

Güne hızlı başlayan spot altın, yatırımcıların ve birikim sahiplerinin radarında kalmaya devam ediyor. 31 Mart 2026 sabahı itibarıyla 4 bin 560,43 dolar seviyesinde seyreden fiyatlar, Goldman Sachs’ın tahminleriyle birleşince halkın "yastık altı" güvencesinin de ne kadar pahalı bir koruma yöntemi haline geldiğini bir kez daha gösterdi.

10 10
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro