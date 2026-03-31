Altın fırlayacak: Dünya devi fikrini değiştirdi

MERKEZ BANKALARININ ALTIN İŞTAHI KESİLMİYOR

Orta vadeli projeksiyonlarda dünya genelindeki merkez bankalarının altın toplama hızının kesilmeyeceği öngörülüyor.

Goldman Sachs, merkez bankalarının alımlarının yeniden ivme kazanarak aylık ortalama 60 ton seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor. Bu devasa talep, halkın kuyumcularda ulaşamadığı altının neden sürekli pahalandığının da kanıtı niteliğinde.

SPOT ALTINDA SON DURUM

Güne hızlı başlayan spot altın, yatırımcıların ve birikim sahiplerinin radarında kalmaya devam ediyor. 31 Mart 2026 sabahı itibarıyla 4 bin 560,43 dolar seviyesinde seyreden fiyatlar, Goldman Sachs’ın tahminleriyle birleşince halkın "yastık altı" güvencesinin de ne kadar pahalı bir koruma yöntemi haline geldiğini bir kez daha gösterdi.