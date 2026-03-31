Üniversitelerle ilişiği kesilen milyonlarca öğrenciye af düzenlemesinde sona gelindi. TBMM'ye gelmesi beklenen kanun teklifinde, önceki aflara kıyasla kapsamın genişletilmesi ve başvuru şartlarının önemli ölçüde sadeleştirilmesi öne çıkıyor.
Tarihin en büyük öğrenci affı TBMM'ye geliyor: 7 buçuk milyon öğrenci yararlanacak: İşte detaylar
Tarihin en kapsamlı öğrenci affı geliyor. Üniversite hayalleri yarım kalan milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren düzenleme kapsamında Temmuz 2022 öncesi ve sonrası için iki farklı senaryo var. Öğrencileri en çok etkileyen 2 şart da ortadan kaldırıldı.Derleyen: Aykut Metehan
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre düzenlemenin kapsamı için iki farklı senaryo üzerinde duruluyor. Temmuz 2022 öncesi ve sonrası üniversite ile ilişiği kesilenler için ayrı formüller değerlendiriliyor. Buna göre, Temmuz 2022 sonrası ilişiği kesilen öğrencilerin aftan yararlanması için herhangi bir şart aranmayacak. Temmuz 2022 öncesi ilişiği kesilenler için ise yalnızca daha önceki aflardan yararlanmamış olma şartı getirilecek.
Sadece Temmuz 2022 sonrasını kapsayan sınırlı bir düzenlemede yaklaşık 1,5 milyon kişinin aftan yararlanabileceği, bunlardan en az 190 bininin yeniden üniversiteye dönebileceği öngörülüyor. Temmuz 2022 öncesini de içine alan geniş kapsamlı bir af halinde ise 7,5 milyona yakın öğrencinin yararlanması ön görülüyor.
“YARI SÜRE” ŞARTI YOK
Önceki öğrenci affı uygulamalarında yer alan ve sıkça eleştirilen bazı kriterlerin bu defa kaldırılması dikkati çekiyor. Buna göre, mali durum şartı ile eğitimin belirli bir kısmını tamamlama zorunluluğu yeni düzenlemede yer almayacak. Ancak düzenleme, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsamayacak. Bu hâliyle düzenleme, lisans ve ön lisans eğitimini yarıda bırakan geniş bir kitleyi doğrudan ilgilendiriyor.
GENÇLER İÇİN İKİNCİ FIRSAT
Yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle üniversitelerde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Özellikle kayıt işlemleri, ders saydırma, intibak süreçleri ve yatay/dikey geçiş başvurularında ciddi artış öngörülüyor. Uzun süre eğitimden uzak kalan öğrenciler için akademik uyum süreci de önemli bir başlık olacak. Düzenlemenin yalnızca eğitim alanında değil, iş gücü piyasasında da etkiler oluşturabileceği değerlendiriliyor.
Eğitimini yarıda bırakan gençler için ikinci bir fırsat doğacağı ve orta vadede üniversite mezunu sayısında artış yaşanabileceği öngörülüyor. Açıköğretim ve büyük şehir üniversitelerinde yoğunluğun artabileceği kaydediliyor. Öte yandan, kapsamın genişletilmesi durumunda “afların sürekliliği” tartışmasının yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor.