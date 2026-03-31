Türkiye A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde kritik bir maça çıkıyor. Ay-yıldızlılar, deplasmanda Kosovo ile karşı karşıya geliyor.

TARİHİ FİNALİ MICHAEL OLIVER YÖNETİYOR

Priştine’deki Fadil Vokrri Stadium’nda oynanacak mücadele TSİ 21.45’te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

KAZANAN DÜNYA KUPASI’NA GİDİYOR

Tarihi maçı kazanan taraf, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek. 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatma, ardından gerekirse seri penaltı atışlarına gidilecek.

FİNAL YOLU

A Milli Takım, yarı finalde Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Kosova ise Slovakya’yı 4-3 yenerek bu aşamaya geldi.

İki ekip daha önce 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde karşı karşıya gelmiş, milliler bu maçları 2-0 ve 4-1’lik skorlarla kazanmıştı.

24 YILLIK HASRET

Türkiye, 2002 Dünya Kupası’nda elde ettiği üçüncülüğün ardından 24 yıl sonra yeniden turnuvaya katılmak için sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, tarihinde daha önce 1950, 1954 ve 2002 olmak üzere üç kez Dünya Kupası bileti aldı.

KOSOVA-TÜRKİYE İLK 11’LER

Kosova: Muric, Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Hodza, Muslija, Rexhbecaj, Asllani, Muriqi.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Arda, Kenan, Kerem.

KOSOVA-TÜRKİYE CANLI ANLATIM

