Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Mevcut pazar potansiyelinin bu tutarı karşılamaktan uzak olması, şirketlerin yeni iş modelleri ve henüz var olmayan ürünler geliştirmesini zorunlu kılıyor.

Intel ve Silikon Vadisi’nin deneyimli isimlerinden Ayşegül İldeniz’in katıldığı bir programda yapay zekada ekonomik balon riskine dikkat çekmesi, altyapı maliyetleri ile elde edilen gelir arasındaki uyumsuzluğu yeniden gündeme taşıdı. Benzer şekilde Bain & Company tarafından hazırlanan 2026 Teknoloji Raporu da sektörün sürdürülebilirliği önünde devasa bir finansal açık bulunduğunu ortaya koyuyor.

İldeniz, şirketlerin yatırımlarını kârlı hale getirebilmesi için 2030’a kadar yıllık 1,4 trilyon dolar ciroya ulaşmasının matematiksel bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Bain & Company’nin projeksiyonlarında ise yıllık altyapı harcamalarının 2031 yılı itibarıyla 1,5 trilyon dolara ulaşabileceği öngörülüyor. Sektör standartlarına göre bu ölçekteki bir altyapı yatırımının karşılanabilmesi için toplam pazar büyüklüğünün yıllık 6 trilyon dolara yükselmesi gerekiyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN SERMAYE HARCAMALARI KATLANIYOR

Microsoft, Google, Amazon, Meta ve Oracle gibi teknoloji liderlerinin veri merkezlerine, yüksek performanslı grafik işlemcilere ve enerji altyapılarına yatırdığı bütçe hızla büyüyor. Büyük oyuncuların toplam sermaye harcamalarının 2026 yılında 780 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakam, yalnızca üç yıl önceki yatırım tutarlarının yaklaşık 5 katına karşılık geliyor.

MEVCUT ÜRÜNLER TAHMİNİ GELİR HEDEFİNİN GERİSİNDE

Günümüzde yapay zeka şirketlerinin sunduğu abonelik, reklam ve kurumsal yazılım çözümlerinin 2031 yılına kadar en fazla 1,2 trilyon ile 1,8 trilyon dolar arasında gelir yaratacağı tahmin ediliyor. Yıllık 6 trilyon dolarlık ihtiyacın karşılanabilmesi için en az 4,2 trilyon dolarlık yeni pazar alanının oluşturulması gerekiyor.

Aradaki farkın kapatılabilmesi adına yapay zeka destekli arama motorları, otonom araçlar ve robotaksi hatları, insansı robotlar, dijital ikizler, yeni nesil batarya teknolojileri ve ilaç keşfi gibi alanların ticari başarı yakalaması bekleniyor.

ÇİP VE ENERJİ DARBOĞAZI SÜRECİ ZORLAŞTIRIYOR

Finansal risklerin yanı sıra donanım tedarik zincirindeki aksamalar da yatırımların karşılık bulmasını geciktiriyor. TSMC'nin gelişmiş paketleme kapasitesindeki yoğunluk ve bellek üreticilerinin HBM çiplerini yıllar öncesinden kapatmış olması, teslimat sürelerini uzatıyor.

Diğer yandan devasa veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu yüksek elektrik tüketimi, şirketleri nükleer ve özel enerji çözümlerine yöneltiyor. Enerji nakil hatları ve altyapı yetersizlikleri sebebiyle 2026'da devreye girmesi planlanan büyük ölçekli tesislerin önemli bir bölümünde gecikmeler yaşanacağı öngörülüyor.