TFF tarafından yayımlanan görev dağılımına göre, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Yarın:
16.00 Bandırmaspor-Antalyaspor: Burak Olcar
17.00 Eminevim Ümraniyespor-Muğlaspor: Mustafa Hakan Belder
20.00 Boluspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Yücel Büyük
20.00 SMS Grup Sarıyer-Orfa Yapı Pendikspor: Emrullah Baydar
2 Eylül Çarşamba:
17.00 Vanspor FK-Batman Petrolspor: İlker Yasin Avcı
20.00 Ekenler Beton Sivasspor-Mardin 1969: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Metro Holding Kayserispor: Ozan Ergün
3 Eylül Perşembe:
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK: Süleyman Bahadır
20.00 Bursaspor-İstanbulspor: Ayberk Demirbaş
20.00 Bodrum FK-Turka Esenler Erokspor: Raşit Yorgancılar