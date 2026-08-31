Türkiye Futbol Federasyonunun paylaştığı fikstüre göre, Trendyol 1. Lig'de 5. haftanın karşılaşma programı belli oldu.
Yarın:
16.00 Bandırmaspor-Antalyaspor (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Eminevim Ümraniyespor-Muğlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Boluspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
20.00 SMS Grup Sarıyer-Orfa Yapı Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)
2 Eylül Çarşamba:
17.00 Vanspor FK-Batman Petrolspor (Spor Toto Akhisar)
20.00 Ekenler Beton Sivasspor-Mardin 1969 (4 Eylül)
20.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Metro Holding Kayserispor (Yusuf Ziya Öniş)
3 Eylül Perşembe:
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK (Aktepe)
20.00 Bursaspor-İstanbulspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
20.00 Bodrum FK-Turka Esenler Erokspor (Bodrum İlçe)