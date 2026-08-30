Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe’yi 3-2 mağlup ederek puanını 7’ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Nihat Kahveci'den Galatasaray'a sert eleştiri: "Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeker"
Galatasaray, Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe’yi 3-2 yenerek puanını 7’ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Nihat Kahveci, galibiyet sonrası Osimhen’i överken sarı-kırmızılıların taktiksel oyununu sert sözlerle eleştirdi.Kaynak: Haber Merkezi
Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller Davinson Sanchez, Gabriel Sara ve penaltıdan Victor Osimhen’den gelirken; konuk ekibin sayılarını Miroshi ile Juan kaydetti.
Mücadelenin ardından Kontraspor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan ünlü futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in performansına övgüler yağdırırken, Galatasaray’ın sergilediği taktiksel oyunu ise sert bir dille eleştirdi.
"SANA BİR ŞEY OLMASIN DESİNLER"
Maçta 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşarak Süper Lig’deki gol sayısını 5’e çıkaran Osimhen’in olağanüstü bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Kahveci, çarpıcı bir benzetmeye imza attı:
"Osimhen her topa dokunuyor. Kafa vurdu zayıf, kafa vurdu aut, kafa vurdu taç... Yemin ediyorum şu an Okan Hoca gitsin alsın omuzlarına; Barış, Yunus, Batrakov gelsin, tribünden Leao’yu indirsinler ve Osimhen’i pamuklara sarsınlar."
"'Gözünü seveyim sana bir şey olmasın' desinler. 270 dakikadır basmadığı yer, koşmadığı yer, vurmadığı kafa topu, atmadığı gol, yapmadığı asist kalmadı."
Nijeryalı golcünün takımı tek başına sırtladığını vurgulayan eski milli futbolcu, "Osimhen'i bu takımdan çıkar, 'Galatasaray ilk beşe girer mi?' diye düşünürüm. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri düşündüğümde ciddi şüphe duyarım" ifadelerini kullandı.
"İLK YARIDAKİ FUTBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SIFIR ÇEKER"
Galatasaray’ın takım savunması ve hücum organizasyonundaki aksaklıklarına dikkat çeken Kahveci, sergilenen futbolun Avrupa standartlarının çok gerisinde olduğunu savundu.
Teknik direktör Okan Buruk’u her zaman desteklediğini ancak mevcut tablonun kabul edilemez olduğunu belirten yorumcu, eleştirilerini şöyle sürdürdü:
"İlk yarıdaki Galatasaray futbolu Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeker, bak bu kadar netim. Geriden organizasyon yok, teknik direktör dokunuşu yok."
"Son 4 yılın şampiyonu koskoca ilk yarıda bir tane dahi organize atak yapamaz mı? Takım 3 maçtır hiçbir şey oynamıyor."
SAVUNMA HATALARI VE ŞAMPİYONLAR LİGİ ENDİŞESİ
Sarı-kırmızılıların kalesinde kolay gol görmesini de değerlendiren Kahveci, Çorumspor, Erzurumspor ve Göztepe maçlarındaki savunma zafiyetlerinin Şampiyonlar Ligi maratonu öncesinde büyük risk taşıdığını belirtti.
Kendi sahasında üzerinize gelmeyen rakiplerden duran topla kolay goller yemenin taraftarda haklı bir endişe yarattığını vurgulayan Kahveci, tribünlerden yükselen tepkilerin yersiz olmadığını ifade etti.