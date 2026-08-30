Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Nihat Kahveci'den Galatasaray'a sert eleştiri: "Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeker"

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a sert eleştiri: "Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeker"

Galatasaray, Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe’yi 3-2 yenerek puanını 7’ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Nihat Kahveci, galibiyet sonrası Osimhen’i överken sarı-kırmızılıların taktiksel oyununu sert sözlerle eleştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Nihat Kahveci'den Galatasaray'a sert eleştiri: "Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeker" - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe’yi 3-2 mağlup ederek puanını 7’ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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Nihat Kahveci'den Galatasaray'a sert eleştiri: "Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeker" - Resim: 2

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller Davinson Sanchez, Gabriel Sara ve penaltıdan Victor Osimhen’den gelirken; konuk ekibin sayılarını Miroshi ile Juan kaydetti.

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Nihat Kahveci'den Galatasaray'a sert eleştiri: "Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeker" - Resim: 3

Mücadelenin ardından Kontraspor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan ünlü futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in performansına övgüler yağdırırken, Galatasaray’ın sergilediği taktiksel oyunu ise sert bir dille eleştirdi.

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Nihat Kahveci'den Galatasaray'a sert eleştiri: "Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeker" - Resim: 4

"SANA BİR ŞEY OLMASIN DESİNLER"

Maçta 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşarak Süper Lig’deki gol sayısını 5’e çıkaran Osimhen’in olağanüstü bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Kahveci, çarpıcı bir benzetmeye imza attı:

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Nihat Kahveci'den Galatasaray'a sert eleştiri: "Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeker" - Resim: 5

"Osimhen her topa dokunuyor. Kafa vurdu zayıf, kafa vurdu aut, kafa vurdu taç... Yemin ediyorum şu an Okan Hoca gitsin alsın omuzlarına; Barış, Yunus, Batrakov gelsin, tribünden Leao’yu indirsinler ve Osimhen’i pamuklara sarsınlar."

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Nihat Kahveci'den Galatasaray'a sert eleştiri: "Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeker" - Resim: 6

"'Gözünü seveyim sana bir şey olmasın' desinler. 270 dakikadır basmadığı yer, koşmadığı yer, vurmadığı kafa topu, atmadığı gol, yapmadığı asist kalmadı."

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Nihat Kahveci'den Galatasaray'a sert eleştiri: "Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeker" - Resim: 7

Nijeryalı golcünün takımı tek başına sırtladığını vurgulayan eski milli futbolcu, "Osimhen'i bu takımdan çıkar, 'Galatasaray ilk beşe girer mi?' diye düşünürüm. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri düşündüğümde ciddi şüphe duyarım" ifadelerini kullandı.

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Nihat Kahveci'den Galatasaray'a sert eleştiri: "Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeker" - Resim: 8

"İLK YARIDAKİ FUTBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SIFIR ÇEKER"

Galatasaray’ın takım savunması ve hücum organizasyonundaki aksaklıklarına dikkat çeken Kahveci, sergilenen futbolun Avrupa standartlarının çok gerisinde olduğunu savundu.

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Nihat Kahveci'den Galatasaray'a sert eleştiri: "Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeker" - Resim: 9

Teknik direktör Okan Buruk’u her zaman desteklediğini ancak mevcut tablonun kabul edilemez olduğunu belirten yorumcu, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

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Nihat Kahveci'den Galatasaray'a sert eleştiri: "Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeker" - Resim: 10

"İlk yarıdaki Galatasaray futbolu Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeker, bak bu kadar netim. Geriden organizasyon yok, teknik direktör dokunuşu yok."

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Nihat Kahveci'den Galatasaray'a sert eleştiri: "Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeker" - Resim: 11

"Son 4 yılın şampiyonu koskoca ilk yarıda bir tane dahi organize atak yapamaz mı? Takım 3 maçtır hiçbir şey oynamıyor."

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Nihat Kahveci'den Galatasaray'a sert eleştiri: "Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeker" - Resim: 12

SAVUNMA HATALARI VE ŞAMPİYONLAR LİGİ ENDİŞESİ

Sarı-kırmızılıların kalesinde kolay gol görmesini de değerlendiren Kahveci, Çorumspor, Erzurumspor ve Göztepe maçlarındaki savunma zafiyetlerinin Şampiyonlar Ligi maratonu öncesinde büyük risk taşıdığını belirtti.

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Nihat Kahveci'den Galatasaray'a sert eleştiri: "Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeker" - Resim: 13

Kendi sahasında üzerinize gelmeyen rakiplerden duran topla kolay goller yemenin taraftarda haklı bir endişe yarattığını vurgulayan Kahveci, tribünlerden yükselen tepkilerin yersiz olmadığını ifade etti.

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