Türkiye'nin prestijli ulaşım ağı Yüksek Hızlı Trenlerde (YHT), son dönemde sunulan ikram setleri yolcuların tartışma konusu olmuş vaziyette. Özellikle Business sınıfı seyahat eden vatandaşlar, hizmet kalitesindeki değişimi sosyal medya ve şikayet platformlarında dile getiriyor.

"4 ÇEŞİT SICAK YEMEKTEN SANDVİÇE"

Eski seyahat deneyimlerini hatırlatan yolcular, geçmişte ekonomi sınıfında dahi 4 çeşit sıcak yemek servis edildiğini vurgulayarak, günümüzdeki kutu içeriğinin beklentilerin altında kaldığını belirtiyor. Bir yolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Eskiden ekonomi sınıfında bile 4 çeşit sıcak yemek vardı, mevcut ikramlarda ciddi bir düşüş yaşıyoruz. Restoranında bisküviden fazlası bulunmayan trenlerde, bu mütevazı ikram yine de şaşırttı" ifadelerini kullandı.

KAHVALTI MENÜSÜ BASİT

Business sınıfında sunulan kahvaltı setinin içeriği "basit" olarak nitelendirilse de, vagonlardaki kafeterya bölümünün (restoran) yetersizliği nedeniyle yolcular için hala en önemli alternatif durumunda. Yolcular, kafeteryada ürün bulamama ihtimaline karşı ikram kutularının "günün kurtarıcısı" olduğunu ifade ediyor.