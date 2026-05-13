Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) Limasol yakınlarındaki terk edilmiş Trozena köyünde yürütülen mülk edinme süreci ve inşaat çalışmaları, adada siyasi bir krize zemin hazırladı. Macar-İsrailli bir yatırımcıya ait şirketin yürüttüğü projenin, ruhsatsız olduğu ve mülkiyet yapısında usulsüzlükler barındırdığı ileri sürülüyor.

METREKARESİ 1 EUROYA ARAZİ TOPLANDI

Phileleftheros gazetesinin haberine göre; yatırımcı Uriel Curtis’in kontrolündeki şirket, 2022 yılından bu yana stratejik bir gizlilikle hareket ederek Trozena’da toplam 94 parsel satın aldı.

Bazı arazilerin metrekare birim fiyatının 1 ila 2 euro gibi piyasa koşullarının çok altında rakamlarla el değiştirdi. Satışların "parsel parsel" ve zamana yayılarak yapılmasının, fiyat artışını önlemek ve yatırımın gerçek boyutunu gizlemek amacıyla yürütüldüğü öne sürülüyor.

"RUHSATSIZ İNŞAAT" VE PLANLAMA ÇATIŞMASI

Politis gazetesinin iddiasına göre, Rum Çevre Dairesi yetkilileri bölgede yaptıkları incelemelerde ciddi usulsüzlükler tespit etti. Şirketin henüz resmi onay süreçleri tamamlanmadan köylere ve çevredeki arazilere iş makineleriyle girdiği, toprak işleri ve yapı faaliyetlerine başladığı iddia edildi.

Yatırımcının 60 odalık bir tesis iddiasına karşılık, Yerel Yönetim Örgütü’nün (EOA) başvuruyu müstakil konut projesi olarak yorumladığı, bu durumun yetkililer nezdinde "nitelik tutarsızlığı" olarak görüldüğü belirtiliyor.

TÜRK KÖYÜ ÇIKTI

Kaynaklar, bölgedeki mülklerin bir kısmının 1920’li yıllardan kalma kayıtlarla Kıbrıslı Türklere ait olduğu belirtildi. Bu durumun, mirasçıların çokluğu ve hukuki statü nedeniyle gelecekte büyük bir "hukuki kördüğüm" yaratabileceği öngörülüyor.

SİYASİ CEPHEDE "EGEMENLİK" TARTIŞMASI

Köydeki Aziz Georgios Kilisesi’ne erişimin engellendiği yönündeki iddialar, siyasi tepkileri beraberinde getirdi. AP Milletvekili Fidias Panayiotou ve Ekolojistler Birliği Başkanı George Perdikis gibi isimler, satışların adanın "sosyo-kültürel karakterini değiştirdiğini" savunarak mülk satışlarına kısıtlama getirilmesi gerektiğini gündeme taşıdı.