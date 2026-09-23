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Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de küme düşmekten son hafta kurtulan Tottenham, yeni sezonda yaptığı dev transfer yatırımına rağmen kötü gidişatı tersine çeviremedi.

Londra ekibi yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendirirken, gelen oyuncular için toplam 366,35 milyon euro bonservis bedeli harcadı. Tottenham'ın transfer gelirleri ise 164,25 milyon euroda kaldı. Böylece kulübün transfer bilançosu 202,10 milyon euro eksi verdi.

TONALI'YE 108 MİLYON EURO

Tottenham'ın en pahalı transferi Newcastle United'dan 108 milyon euroya Sandro Tonali oldu. Londra ekibi ayrıca Mateus Fernandes için 99 milyon euro, Savio için 87,7 milyon euro ve Jan Paul van Hecke için 60 milyon euro ödedi.

Tosin Adarabioyo, Marcos Senesi, Andrew Robertson ve Martin Dubravka bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılırken, Omar Marmoush ise kiralandı.

İLK 4 HAFTADA GOL BİLE ATAMADILAR

Yapılan büyük yatırıma rağmen Roberto De Zerbi yönetimindeki Tottenham'ın sahadaki tablosu beklentilerin oldukça uzağında kaldı.

Tottenham ilk hafta Brentford'a 3-0, ikinci hafta Newcastle United'a 2-0 mağlup oldu. Nottingham Forest ve Everton karşılaşmalarından golsüz beraberlikle ayrılan Londra ekibi, böylece ilk 4 haftayı gol atamadan tamamladı.

Tottenham, ligdeki ilk gollerini 5. haftada Aston Villa karşısında bulmasına rağmen mücadeleyi 3-2 kaybetti.

5 MAÇTA GALİBİYET YOK

İlk 5 haftada 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Tottenham, yalnızca 2 puan toplayabildi. Rakip filelere 2 gol gönderen Londra temsilcisi, kalesinde ise 8 gol gördü.

Geçtiğimiz sezonun sıkıntılarını geride bırakmak için transferde kesenin ağzını açan Tottenham, 366 milyon euroyu aşan harcamaya rağmen 5 hafta sonunda Premier Lig'in son sırasında kaldı.