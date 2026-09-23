PGM Projeksiyon, X hesabından 14 anket şirketinin verilerini baz alarak hazırladığı genel seçim simülasyonunu paylaştı.
14 anketin ortalaması belli oldu: Hangi parti kaç vekil çıkarıyor?
PGM Projeksiyon’un 14 anket şirketinin verileriyle hazırladığı seçim simülasyonunda, barajın uygulanması milletvekili dağılımını değiştirdi. Bazı partiler sandalye kazanırken, bazıları Meclis dışında kaldı.İbrahim Doğanoğlu
Çalışmada partilerin oy oranlarıyla birlikte, barajsız ve yüzde 7 seçim barajının uygulandığı iki farklı senaryoya göre milletvekili dağılımı gösterildi.
Grafikte yer alan oy oranlarına göre Yeni Parti yüzde 21,70 oy oranıyla ikinci sırada bulundu.
DEM Parti yüzde 9,20, CHP yüzde 8,10 hesaplandı.
MHP yüzde 7,60 ve İYİ Parti yüzde 7,10 oyu gördü.
Diğer partilerin oy oranları ise Zafer Partisi için yüzde 3,20, Anahtar Parti için yüzde 2,90 oldu.
Yeniden Refah yüzde 2,60 ve TİP yüzde 0,96 oy aldı.
Grafikte yer alan oy oranlarına göre AK Parti yüzde 33,10 ile ilk sırada yer aldı.
PGM Projeksiyon’un barajsız hesaplamasına göre Yeni Parti, yüzde 21,70 oyla 151 milletvekili elde ediyor.
Yüzde 9,20 oy oranına sahip DEM Parti’nin sandalye sayısı 65 olarak hesaplandı.
MHP, yüzde 7,60 oy oranıyla 36 milletvekili çıkarıyor.
CHP yüzde 8,10 oy oranına rağmen 33 milletvekili ile gösterildi.
İYİ Parti ise yüzde 7,10 oy oranıyla 30 milletvekili elde ediyor.
Barajsız hesaplamada Zafer Partisi yüzde 3,20 oy oranıyla 5 milletvekili, Yeniden Refah yüzde 2,60 oy oranıyla 4 milletvekili çıkarıyor.
Anahtar Parti yüzde 2,90 oy oranıyla 2 milletvekili ve TİP yüzde 0,96 oy oranıyla 1 milletvekili Meclis’e yolluyor.
AK Parti, yüzde 33,10 oy oranıyla 273 milletvekili çıkarıyor.
Aynı oy oranları üzerinden yüzde 7 seçim barajının uygulandığı senaryoda ise milletvekili dağılımında değişiklik görülüyor.
Bu hesaplamada AK Parti’nin sandalye sayısı 273’ten 277’ye yükseliyor.
Yeni Parti’nin milletvekili sayısı 151’den 155’e, DEM Parti’nin ise 65’ten 66’ya çıkıyor.
MHP’nin sandalye sayısı yüzde 7 barajlı senaryoda 36’dan 38’e yükseliyor.
CHP’nin sandalye sayısı ise 33’ten 34’e yükseliyor.
İYİ Parti’nin milletvekili sayısı ise her iki hesaplamada da 30 olarak gösteriliyor.
PGM Projeksiyon, milletvekili dağılımının belirlenmesinde 14 anket şirketinin verilerinin baz alındığını belirtti.
Paylaşımda söz konusu şirketler Ada, Alf, Area, Areda Survey, Asal, Betimar, Genar, Gündemar, HBS, Mak, Optimar, Özdemir, Saros ve Sonar olarak sıralandı.