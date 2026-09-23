Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 14 anketin ortalaması belli oldu: Hangi parti kaç vekil çıkarıyor?

14 anketin ortalaması belli oldu: Hangi parti kaç vekil çıkarıyor?

PGM Projeksiyon’un 14 anket şirketinin verileriyle hazırladığı seçim simülasyonunda, barajın uygulanması milletvekili dağılımını değiştirdi. Bazı partiler sandalye kazanırken, bazıları Meclis dışında kaldı.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
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14 anketin ortalaması belli oldu: Hangi parti kaç vekil çıkarıyor? - Resim: 1

PGM Projeksiyon, X hesabından 14 anket şirketinin verilerini baz alarak hazırladığı genel seçim simülasyonunu paylaştı.

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14 anketin ortalaması belli oldu: Hangi parti kaç vekil çıkarıyor? - Resim: 2

Çalışmada partilerin oy oranlarıyla birlikte, barajsız ve yüzde 7 seçim barajının uygulandığı iki farklı senaryoya göre milletvekili dağılımı gösterildi.

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14 anketin ortalaması belli oldu: Hangi parti kaç vekil çıkarıyor? - Resim: 3

Grafikte yer alan oy oranlarına göre Yeni Parti yüzde 21,70 oy oranıyla ikinci sırada bulundu.

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14 anketin ortalaması belli oldu: Hangi parti kaç vekil çıkarıyor? - Resim: 4

DEM Parti yüzde 9,20, CHP yüzde 8,10 hesaplandı.

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14 anketin ortalaması belli oldu: Hangi parti kaç vekil çıkarıyor? - Resim: 5

MHP yüzde 7,60 ve İYİ Parti yüzde 7,10 oyu gördü.

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14 anketin ortalaması belli oldu: Hangi parti kaç vekil çıkarıyor? - Resim: 6

Diğer partilerin oy oranları ise Zafer Partisi için yüzde 3,20, Anahtar Parti için yüzde 2,90 oldu.

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14 anketin ortalaması belli oldu: Hangi parti kaç vekil çıkarıyor? - Resim: 7

Yeniden Refah yüzde 2,60 ve TİP yüzde 0,96 oy aldı.

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14 anketin ortalaması belli oldu: Hangi parti kaç vekil çıkarıyor? - Resim: 8

Grafikte yer alan oy oranlarına göre AK Parti yüzde 33,10 ile ilk sırada yer aldı.

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14 anketin ortalaması belli oldu: Hangi parti kaç vekil çıkarıyor? - Resim: 9

PGM Projeksiyon’un barajsız hesaplamasına göre Yeni Parti, yüzde 21,70 oyla 151 milletvekili elde ediyor.

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14 anketin ortalaması belli oldu: Hangi parti kaç vekil çıkarıyor? - Resim: 10

Yüzde 9,20 oy oranına sahip DEM Parti’nin sandalye sayısı 65 olarak hesaplandı.

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14 anketin ortalaması belli oldu: Hangi parti kaç vekil çıkarıyor? - Resim: 11

MHP, yüzde 7,60 oy oranıyla 36 milletvekili çıkarıyor.

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14 anketin ortalaması belli oldu: Hangi parti kaç vekil çıkarıyor? - Resim: 12

CHP yüzde 8,10 oy oranına rağmen 33 milletvekili ile gösterildi.

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14 anketin ortalaması belli oldu: Hangi parti kaç vekil çıkarıyor? - Resim: 13

İYİ Parti ise yüzde 7,10 oy oranıyla 30 milletvekili elde ediyor.

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14 anketin ortalaması belli oldu: Hangi parti kaç vekil çıkarıyor? - Resim: 14

Barajsız hesaplamada Zafer Partisi yüzde 3,20 oy oranıyla 5 milletvekili, Yeniden Refah yüzde 2,60 oy oranıyla 4 milletvekili çıkarıyor.

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14 anketin ortalaması belli oldu: Hangi parti kaç vekil çıkarıyor? - Resim: 15

Anahtar Parti yüzde 2,90 oy oranıyla 2 milletvekili ve TİP yüzde 0,96 oy oranıyla 1 milletvekili Meclis’e yolluyor.

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14 anketin ortalaması belli oldu: Hangi parti kaç vekil çıkarıyor? - Resim: 16

AK Parti, yüzde 33,10 oy oranıyla 273 milletvekili çıkarıyor.

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14 anketin ortalaması belli oldu: Hangi parti kaç vekil çıkarıyor? - Resim: 17

Aynı oy oranları üzerinden yüzde 7 seçim barajının uygulandığı senaryoda ise milletvekili dağılımında değişiklik görülüyor.

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14 anketin ortalaması belli oldu: Hangi parti kaç vekil çıkarıyor? - Resim: 18

Bu hesaplamada AK Parti’nin sandalye sayısı 273’ten 277’ye yükseliyor.

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14 anketin ortalaması belli oldu: Hangi parti kaç vekil çıkarıyor? - Resim: 19

Yeni Parti’nin milletvekili sayısı 151’den 155’e, DEM Parti’nin ise 65’ten 66’ya çıkıyor.

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14 anketin ortalaması belli oldu: Hangi parti kaç vekil çıkarıyor? - Resim: 20

MHP’nin sandalye sayısı yüzde 7 barajlı senaryoda 36’dan 38’e yükseliyor.

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14 anketin ortalaması belli oldu: Hangi parti kaç vekil çıkarıyor? - Resim: 21

CHP’nin sandalye sayısı ise 33’ten 34’e yükseliyor.

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14 anketin ortalaması belli oldu: Hangi parti kaç vekil çıkarıyor? - Resim: 22

İYİ Parti’nin milletvekili sayısı ise her iki hesaplamada da 30 olarak gösteriliyor.

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14 anketin ortalaması belli oldu: Hangi parti kaç vekil çıkarıyor? - Resim: 23

PGM Projeksiyon, milletvekili dağılımının belirlenmesinde 14 anket şirketinin verilerinin baz alındığını belirtti.

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14 anketin ortalaması belli oldu: Hangi parti kaç vekil çıkarıyor? - Resim: 24

Paylaşımda söz konusu şirketler Ada, Alf, Area, Areda Survey, Asal, Betimar, Genar, Gündemar, HBS, Mak, Optimar, Özdemir, Saros ve Sonar olarak sıralandı.

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