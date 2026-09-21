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Galatasaray'dan ayrılmasının ardından henüz bir takımla anlaşmayan Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

TeamTalk'un Football Insider'dan aktardığı habere göre; hücum hattına takviye seçeneğini değerlendiren Tottenham'ın 33 yaşındaki Arjantinli santrforu gündemine aldı.

İtalyan basınında daha önce çıkan haberlerde Tottenham'ın, teknik direktör Roberto De Zerbi'ye alternatif bir santrfor seçeneği sunabilmek için Icardi'nin durumunu değerlendirdiği öne sürülmüştü.

OCAK AYINA KADAR KADROYA YAZILAMIYOR

Ancak Londra ekibinin şu an için herhangi bir transfer girişiminde bulunmayacağı aktarıldı. Tottenham'ın geri adım atmasındaki en önemli nedenlerden birinin Premier Lig kadro kayıt kuralları olduğu belirtildi.

Serbest statüde olmasına rağmen Icardi'nin ocak ayına kadar Tottenham'ın 25 kişilik Premier Lig kadrosuna kaydedilemeyeceği ve bu durumun transfer ihtimalini önemli ölçüde azalttığı aktarıldı.

MAAŞ TALEBİ DE ENGEL OLDU

Tottenham'ın kararında Icardi'nin yüksek maaş beklentisinin de etkili olduğu öne sürüldü.

Arjantinli golcünün kariyerinde daha önce Premier Lig'de forma giymemiş olması da İngiliz ekibinin transfere temkinli yaklaşmasının diğer nedenlerinden biri olarak gösterildi.

PREMIER LİG'DE SONUNCU SIRADALAR

Tottenham Premier Lig'de çıktığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 2 puanda son sırada yer alıyor. Gol yollarında büyük sorun yaşayan Londra temsilcisi ilk 4 haftayı boş geçerken son oynadığı Aston Villa maçında 2 kez ağları havalandırdı.