Galatasaray'ın transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Bir süredir Bundesliga ekibi Stuttgart'ın Bosna Hersekli yıldızı Ermedin Demirovic'i kadrosuna katmak için görüşmeler yürüten sarı-kırmızılılarda bu transfer dosyasının an itibarıyla rafa kaldırdığı iddia edildi.
DEMIROVIC İÇİN TRANSFER GÖRÜŞMELERİ OLUMSUZ SONUÇLANDI
Sky Almanya'nın haberine göre; Galatasaray'ın 18+2 milyon Euro'luk bonservis teklifi Stuttgart'ı ikna edemedi. Ayrıca transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'da 3 yıl için 15 milyon Euro'nun üzerinde maaş kazanması beklenen Demirovic'in de süreçte gelinen noktada Stuttgart'ta kalma yönünde tavır sergilediği aktarıldı.
GALATASARAY MASADAN KALKTI
Kararın Galatasaray'a bildirildiği ve sarı-kırmızılı yönetimin transfer masasından çekildiği kaydedildi.