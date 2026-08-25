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Galatasaray'ın transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bir süredir Bundesliga ekibi Stuttgart'ın Bosna Hersekli yıldızı Ermedin Demirovic'i kadrosuna katmak için görüşmeler yürüten sarı-kırmızılılarda bu transfer dosyasının an itibarıyla rafa kaldırdığı iddia edildi.

DEMIROVIC İÇİN TRANSFER GÖRÜŞMELERİ OLUMSUZ SONUÇLANDI

Sky Almanya'nın haberine göre; Galatasaray'ın 18+2 milyon Euro'luk bonservis teklifi Stuttgart'ı ikna edemedi. Ayrıca transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'da 3 yıl için 15 milyon Euro'nun üzerinde maaş kazanması beklenen Demirovic'in de süreçte gelinen noktada Stuttgart'ta kalma yönünde tavır sergilediği aktarıldı.

GALATASARAY MASADAN KALKTI

Kararın Galatasaray'a bildirildiği ve sarı-kırmızılı yönetimin transfer masasından çekildiği kaydedildi.