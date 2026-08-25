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Kaynak: Haber Merkezi

Transfer sezonunun en çok para harcayan takımlarından biri olan Tottenham, Galatasaray’dan Roland Sallai’ye kancayı taktı.

GALATASARAY GÖNDERMEK İSTEMİYOR

Premier Lig'de mücadele eden Tottenham, Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai ile ilgileniyor. İngiliz ekibi, oyuncuyu araştırıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin ilk etapta oyuncuyla yolları ayırma gibi bir düşüncesi olmasa da teklifin yükselmesi halinde transfer gerçekleşebilir. Geçtiğimiz dönemde Liverpool’un da oyuncuyla ilgilendiği iddia edilmişti. Oyuncunun birçok mevkide forma giyebilmesi sebebiyle Okan Buruk’un bu transfere sıcak bakmadığı öğrenildi.

2028’E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Sallai'nin Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Piyasa değeri 14 milyon euro olarak belirlenen oyuncu, 2024 yılında Freiburg'dan 6 milyon euro bonservis karşılığında sarı-kırmızılı takıma katılmıştı.