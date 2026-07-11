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Kaynak: ANKA

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde traktör tamiri yapan 16 yaşındaki stajyer öğrenci Yiğit Mehmet Kesme, çalışma sırasında traktörün hidrolik aksamına sıkıştı. Ağır yaralanan Kesme için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Kesme, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kesme'nin can verdiği olayla ilgili soruşturma başlatılırken iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Mehmet Kesme'nin Düziçi MESEM öğrencisi olduğu bildirildi.

'İHMALİ OLAN HERKES HESAP VERMELİ'

Konuya ilişkin açıklama yapan Eğitim-İş Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel şunları dile getirdi:

"Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında staj yapan 16 yaşındaki evladımız Mehmet Kesme'nin, çalıştığı iş yerinde meydana gelen iş kazasında yaşamını yitirmesi hepimizi derinden sarsmıştır.

Henüz çocuk yaşta olan bir öğrencinin eğitim alması, meslek öğrenmesi ve geleceğe hazırlanması gerekirken bir iş yerinde yaşamını yitirmesi vicdanlarda derin yaralar açmıştır. Bir kez daha görüyoruz ki çocukların yaşam hakkı, hiçbir ekonomik gerekçenin ve hiçbir eğitim modelinin gerisinde bırakılamaz.

Buradan Milli Eğitim Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve tüm yetkililere açık çağrımızdır:

MESEM uygulamaları çocukların üstün yararı esas alınarak yeniden düzenlenmelidir. Öğrencilerin bulunduğu tüm iş yerleri tavizsiz biçimde denetlenmeli, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri eksiksiz uygulanmalı, çocukları koruyacak yasal düzenlemeler güçlendirilmeli ve ihmali bulunan herkes hukuk önünde hesap vermelidir."