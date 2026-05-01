Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşanan olay, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda bir kez daha iş güvenliği ve çocuk işçiliği konusunu gündeme getirdi. Yunus Emre Mahallesi’nde bir pastanede çalışan 16 yaşındaki Mahir Buğra K., henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, İskenderun Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Mahir Buğra K.’nın, İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümü 10. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın MESEM programı kapsamında çalışan öğrenciler arasında yaşanan iş kazaları daha önce de kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. 2025 yılında en az 17 öğrencinin benzer olaylarda hayatını kaybettiği belirtilmişti.